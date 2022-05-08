Esen 'Annelerimizin anneler günü kutlu olsun'

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker ESEN, Anneler günü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;

Çocuklarına dürüst yaşamayı, onurlu, iyi ve ahlaklı bir insan olmayı öğreten annelere layık olmanın yolu onları senede bir gün anmak değil, hak ettikleri sevgi ve saygıyı her daim göstermek, öğrettikleri değerleri yaşatmaktır. Anneleri kutsal bilen halkımız yaşadığımız bu topraklara da anavatan adını vermiştir. Bizim için vatan bizi doğuran, büyüten ve bugünlere getiren bir anadır. Bir çocuğun nasıl annesine, babasına ve tüm ailesine karşı sorumluluğu varsa, bu topraklarda doğan bütün çocukların da en geniş ailemiz olan halkımıza ve vatanımıza karşı sorumlulukları vardır.

Bu sorumlulukların en büyüğü bu topraklarda barış içerisinde yaşamak, adaleti hâkim kılmak, bütün kardeşlerimizin iyiliği ve huzuru için çalışmaktır. Kimliği, inanışı veya görüşü ne olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesi kardeşi bilen bizler bu görevimizi yerine getireceğiz. Kutuplaşmadan, ötekileştirmeden ve düşmanlıktan beslenenleri bir kenara itecek, yeniden gönül köprülerini kuracak ve hep birlikte güneşli güzel günlere aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Annelerimize bu yıl vereceğimiz en büyük hediye, Cahit Sıtkı Tarancı’nın;

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim

Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikayet ölümden olsun.

Dizelerinde bahsettiği huzur ve barış içerisinde bir Türkiye'dir.

Başta ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evladı yetiştiren Zübeyde Annemiz, istiklal uğruna can veren kahraman şehitlerimizin anneleri, vatan uğruna kanından kan veren fedakâr gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

Her annenin tenceresinin kaynadığı, çocuklarının yatağa tok ve huzurla yattığı, hiçbir ananın gözünde yaş olmadığı, bir günü değil her günü mutlu bir Türkiye diliyorum.