Esen 'Annelerimizin anneler günü kutlu olsun'

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker ESEN, Anneler günü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı. Esen, mesajında 'Başta ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evladı yetiştiren Zübeyde Annemiz, istiklal uğruna can veren kahraman şehitlerimizin anneleri, vatan uğruna kanından kan veren fedakâr gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun 'dedi

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 08.05.2022 15:57
  • Güncelleme: 08.05.2022 16:25
Esen 'Annelerimizin anneler günü kutlu olsun'
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker ESEN, Anneler günü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;

Çocuklarına dürüst yaşamayı, onurlu, iyi ve ahlaklı bir insan olmayı öğreten annelere layık olmanın yolu onları senede bir gün anmak değil, hak ettikleri sevgi ve saygıyı her daim göstermek, öğrettikleri değerleri yaşatmaktır. Anneleri kutsal bilen halkımız yaşadığımız bu topraklara da anavatan adını vermiştir. Bizim için vatan bizi doğuran, büyüten ve bugünlere getiren bir anadır. Bir çocuğun nasıl annesine, babasına ve tüm ailesine karşı sorumluluğu varsa, bu topraklarda doğan bütün çocukların da en geniş ailemiz olan halkımıza ve vatanımıza karşı sorumlulukları vardır.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Bu sorumlulukların en büyüğü bu topraklarda barış içerisinde yaşamak, adaleti hâkim kılmak, bütün kardeşlerimizin iyiliği ve huzuru için çalışmaktır. Kimliği, inanışı veya görüşü ne olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesi kardeşi bilen bizler bu görevimizi yerine getireceğiz. Kutuplaşmadan, ötekileştirmeden ve düşmanlıktan beslenenleri bir kenara itecek, yeniden gönül köprülerini kuracak ve hep birlikte güneşli güzel günlere aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Annelerimize bu yıl vereceğimiz en büyük hediye, Cahit Sıtkı Tarancı’nın;
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikayet ölümden olsun.

Dizelerinde bahsettiği huzur ve barış içerisinde bir Türkiye'dir. 

Başta ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evladı yetiştiren Zübeyde Annemiz, istiklal uğruna can veren kahraman şehitlerimizin anneleri, vatan uğruna kanından kan veren fedakâr gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

Her annenin tenceresinin kaynadığı, çocuklarının yatağa tok ve huzurla yattığı, hiçbir ananın gözünde yaş olmadığı, bir günü değil her günü mutlu bir Türkiye diliyorum.

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

3
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

4
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

5
İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

İstanbul'dan Çorlu'ya uyuşturucu getirirken yakalandı

6
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

DAHA FAZLA
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı