Esen 'Birleşe birleşe kazanacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen’in yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle;

“Ülke olarak Türkiye siyasi tarihinin belki de en önemli, en kritik seçimine gidiyoruz. Buna saatler kaldı. 14 Mayıs 2023 seçimi yaşadığımız sıkıntılı günlerin ağırlığını üzerimizden atmaya başladığımız, geleceğimize umutla bakmaya başlayacağımız seçimdir. Bu ülke artık gölgesini satamadığı ağacı kesenlerin yönettiği bir ülke olmayacak. Bu güzel ülke; 14 Mayıs 2023 tarihinden itibaren birinci sınıf demokrasiyle, sarsılmaz adaletiyle ve liyakati gözeterek yönetilecek. Söz veriyoruz.

Millet İttifakı bileşenleri olarak; gerek yerelde, gerek ise genelde yaptığımız seçim çalışmalarımızla, mitinglerimizle birbiriyle zıt ideolojilere sahip partilerin bile ortak bir paydada buluşabileceğini, kutuplaşmaya hiç gerek olmadığını tüm yurttaşlarımıza ve tüm dünyaya gösterdik. Bu ortak payda ise; vatan ve millet sevgisidir. Farklılıklarımızı hor görmediğimiz, fikirlere, inançlara önem verdiğimiz ve hoş gördüğümüz bir ülke hayalinin gerçek olmasına çok kısa bir süre kaldı.

Bizler; Millet İttifakı'nın Silivri'deki temsilcileri olarak; ilçemizde Danamandıra'dan Selimpaşa'ya kadar sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmadık. Yaptığımız esnaf ve kıraathane ziyaretlerimizle Silivri'de yaşayan her kesimden insanın sorunlarına çözüm olacağımıza dair söz verdik. Size söz olsun değerli hemşehrilerim; Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında hiçbir sorununuz göz ardı edilmeyecek, hiçbir derdiniz cevapsız kalmayacak. Derdinizi duyurmamız gereken merci Ankara ise, Meclis ise bunu ise Milletvekili seçilmesini Silivri için çok hayırlı ve gerekli gördüğümüz, partimizin ve Silivri'nin evladı Doruk Bulut sayesinde duyuracağız.

Bizler ile birlikte, geceyi gündüz ettikleri için, bu yolu bizlerle beraber yürüdükleri için, güzel Silivrimizin her sokağını bizimle beraber arşınladıkları için, Millet İttifakımızın Silivri'deki temsilcileri; Gelecek Partisi İlçe Başkanımız Dr. Ümit Beyatlı'ya ve teşkilatına, Demokrat Parti İlçe Başkanımız Halide Avlu'ya ve teşkilatına, Saadet Partisi İlçe Başkanımız Kadir Tokalı'ya ve teşkilatına, İYİ Parti İlçe Başkanımız Gökhan Ceylan'a ve teşkilatına en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.

Farklılıklarımızı zenginlik sayıyoruz çünkü bizler bu seçim süreci boyunca hep bir ağızla tek bir şey söylüyoruz;

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ!

Saygılarımla