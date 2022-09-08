Esen: CHP asla geri adım atmayacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi, temelleri 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresinde atılan ve 99 yıl önce 9 Eylül 1923'te işgal altında kan ve ateş cehenneminin ortasında, bağımsızlık sevdasıyla vatanını kurtaran ve Cumhuriyetimizi kuran partidir. Kuruluş ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 99’uncu yaşı kutlu olsun!

Emperyalizmi savaş meydanlarında bozguna uğratan, bir çift mavi gözün önderliğinde modern Türkiye’yi inşa edenlerin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Türkiye Siyasal tarihinin en güçlü tanığı olan Cumhuriyet Halk Partisi bugün 99’uncu yılını en genç üyesinden en yaş almış üyesine kadar aynı coşkuyla kutluyor.

Modern Türkiye’yi kurduktan sonra, kadınlara seçme seçilme hakkını veren ve eşit yurttaşlık bilincini aşılayan, büyük bir okuma seferberliği ile cehaletin kökünü kazımayı amaçlayan o güçlü kadro Türkiye’ye demokrasiyi de getiren kadrodur.

Başta Büyük Önder ve Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Genel Başkanlarımız İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal’ın taşıdığı bayrak bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde taşınmaya devam ediyor. Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan partimiz, günlük siyasi kaygılarla çıkar amaçlı yapılarla, menfaat birlikteliğiyle oluşmadığı için 99 yıldır hala dimdik ayakta!

CHP; işgal ve istila varsa “ya İstiklal ya ölüm” diyenler de var diyebilenlerin, kendi ikbalini düşünmeden bağımsızlığı, demokrasiyi savunanların partisidir.

İşte tam da bu yüzden tüm siyasal partilerin kaybolup gittiği tarih sahnesinde CHP var olmaya yine devam edecektir. Çünkü CHP’nin tarihi Türkiye’nin tarihidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ile adaletin güçlü savunucusu; laiklik başta olmak üzere Atatürk ilkelerinin yaşatılmasının sağlam güvencesi, çağdaş ve aydınlık bir yaşam mücadelesinin öncüsüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda, Cumhuriyet’in bütün kazanımlarını korumaya ve ileri götürmeye ant içmiş bir partidir.99 yıldır demokrasi, adalet, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden taviz vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiye sahip çıkarken asla geri adım atmayacaktır.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlılığını, Kuvayı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 99’uncu kuruluş yıl dönümümüzde yüreğimizde taşıyoruz. Yegâne amacımız Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmektir.

Üstlendiğim her görevde neferi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin 99’uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi'nin mimarları olan Kurucu Genel Başkanımız ve Ebedi Başkomutanımız Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarına, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun.