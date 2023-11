Esen, CHP Parti Meclisinde

TAKİP ET

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi saat 05.30 civarında sona erdi. Oy sayımı saat 11.00 sıralarında tamamlanmasıyla CHP'nin yeni PM listesi belli oldu.

CHP’nin yeni A takımında yer alan Berker Esen, yaptığı açıklamada “Bu göreve gelmemde yılmak bilmeden çalışan yuvam olarak gördüğüm, ailem olarak gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Örgütü’me, Türkiye’nin her bir yanındaki Cumhuriyet Halk Partililere ve kurultay delegelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Esen, yaptığı açıklamada “Örgütümüzün ve kurultay delegelerimizin desteğiyle az önce Parti Meclisi Seçimi’nden çıkan sonuca göre Parti Meclisi Üyesi seçildiğimi sizlerle paylaşmaktan onur duyarım. Parti meclisi seçimi başlamadan 2 saat öncesinde adaylığımızı açıklamamıza, hiçbir kapsamlı çalışma yapmamamıza rağmen beni Parti Meclisi Üyeliği’ne layık gören Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerimize ve kurultay delegelerimize çok teşekkür ediyorum.2024 yerel seçimlerindeki parti hedeflerimiz ve 2028’deki iktidar yolunu arşınlamamız için şimdi her zamankinden daha fazla çalışma vakti. Gençliğe yer verin, iktidara gidelim anlayışımızdan asla ve asla taviz vermeyeceğimi kuvvetle ifade etmek isterim. Bu göreve gelmemde yılmak bilmeden çalışan yuvam olarak gördüğüm, ailem olarak gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Örgütü’me, Türkiye’nin her bir yanındaki Cumhuriyet Halk Partililere ve kurultay delegelerimize çok teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.