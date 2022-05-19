Esen'den 19 Mayıs mesajı

Esen, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli Hemşerilerim,

Devrimlerin en zor adımı, herkesin kenara çekilip teslim olmayı düşündüğü anda, büyük bir cesaret göstererek atılan ilk adımdır. 19 Mayıs 1919 günü; eşsiz Türk devriminin ve mazlum milletlerin makus talihini değiştirecek şahsiyet mücadelesinin en başarılı adımıdır.

O gün Samsun’a ayak basanlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında, Anadolu’nun binlerce isimsiz kahramanı ve tüm ezilen milletlerdir. Samsun’da yakılan özgürlük meşalesi tüm ezilen milletleri ısıtmıştır.

Hanedanın kendi derdine düştüğü o günde Anadolu insanı hiç kimseden emir ve onay beklemeden tercihini yapmış ve işbirlikçilere karşı devrim saflarında yerini almıştır. Yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’dur ancak dirilen bütün bir insanlıktır. Doğan güneşin adı: Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Değerli Genç Kardeşlerim,

Dâhili ve harici bedhahlara karşı tüm dünyaya örnek olacak devrimci mücadele veren Mustafa Kemal, en kıymetli iki eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni, biz gençlere emanet ederek, ilelebet payidar kalmalarını sağlamıştır. Bu anlamda 19 Mayıs, geçmişe işaret eden bir gün değil geleceği hedefleyen sürekli bir devrim parolasıdır…

Gelinen noktada, Cumhuriyet düşmanlarının Türk gençliğini, aydınları, muhalifleri hedef alması ve her türlü araçla, yolu Cumhuriyet rehberi Atatürk olanları baskılarla gözaltı ve davalarla siyasetten uzak tutmaya çalışması, tesadüf değildir. Cumhuriyet’in gerçek sahibi gençler susturularak biatçı sorgulamayan bir gençlik yetiştirilmek istenmekte. Haksızlığa boyun eğmeyenleri, yanlışa yanlış diyenleri susturmaya çalışarak adeta bir istibdat rejmi kurulmak isteniyor.

Bunun en yakın örneklerini Gezi davasında verilen keyfi kararlarla, İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezayla gördük. CHP Gençlik Kolları üyesi her bir kardeşime söylemek isterim ki; Bizler 100 yıldır bu topraklarda var olan ve her türlü mücadeleden halkıyla galip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç fidanlarıyız. Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisi gençler olarak demokrasi mücadelesinin sahipleri aynı zamanda bu mücadelenin en önemli cephesiyiz.

Bu anlamda 1919 Mayıs’ıyla 2022 Mayıs’ı birbiriyle büyük benzerlikler taşımaktadır. Elbette o gün olduğu gibi bugün de “milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

Ancak; Mustafa Kemal Atatürk yeniden Samsun’a çıkamayacağına göre yapılması gereken ilk şey: Mustafa Kemal’e dönüşmek ve onun gibi düşünmeye, onun gibi meseleleri tahlil etmeye başlamaktır. Bu sayede bir değil milyonlarca Mustafa Kemal, aynı anda kendi zihinsel Samsun’larına çıkabilirler. Atılacak bu adımla beraber, artık Atatürkçe düşünmek ve Atatürkçe davranmak da mümkün hale gelecektir.

Şartlar elbette zorlu ancak 1919’daki kadar değil! Rakipler güçlü ancak 1919’dakiler kadar değiller. O halde geriye tek bir soru kalmaktadır: “Bizler yani Cumhuriyet güçleri 1919’da Samsun’a çıkanlar kadar hazır mıyız?”

Bu soruya “evet” yanıtı verenler 1919 ruhunu doğru kavrayanlardır. Hiç şüphe yoktur ki, Gençliğe Hitabeyi ve Bursa Nutkunu “müebbet görev emri” olarak gören her yaştan Türk gençliği, kutsal emaneti korumak ve ilelebet yaşatmak için gerekli özveride bulunacaktır.

Kıymetli Kardeşlerim,

Yolumuz Tıbbiyeli Hikmetlerin, Kubilayların, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’lerin yolu, durumdan vazife çıkararak gereğini yapanların yoludur. 1919’u sonsuzluğa taşıyacak olanlar da bugünün gençleri bizler olacaktır.

Kıymetli Hemşehrilerim,

Buradan hepinize bir çağrı yapmak istiyorum 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşları samsuna çıktığında kendisini hain ilan edenlerle bugün şahsım hükümetinin keyfi kararlarına boyun eğmeyenleri hain ilan edenler aynı zihniyetin devamıdır.

İşte tam da bu sebeple sizleri 21 Mayıs Cumartesi günü Maltepe’yi doldurmaya sarayın saltanatına, zulme, sömürüye, yoksulluğa ses çıkarmaya davet ediyorum.

Sizleri Maltepe’de hep bir ağızdan “Eyy saray! Duy sesimizi saraylar yıkılır saltanatlar çöker! Geliyor Gelmekte olan… Geliyor iktidarı” demeye çağırıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında, kurtuluş mücadelesi için can veren Anadolu’nun binlerce isimsiz kahramanını saygı, rahmet ve minnetle anıyor başta genç kardeşlerim olmak üzere tüm hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.