Esen'den kandil mesajı

Başkan Esen mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kıymetli Hemşerilerim;

Kandiller dualarımızın kabul edildiği günlerdir. Güzel ülkemizin olağan üstü günlerden geçtiği bu dönemde tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde sağlığa, huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Allah’ın huzuruna yükseldiği bu gece özünde; kötülüklerden arınma, yardımlaşma ve iyiliği temsil eder. Tüm dünyanın bugün her zamankinden daha fazla dayanışmaya ve barışa ihtiyacı var; bu yüzden yüce dinimizin bizlere bağışladığı bu güzel gecede edeceğimiz dualar barış, kardeşlik, huzur ve sağlık için olmalıdır.

Bu bağlamda bir kez daha tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde ve dünyada sağlığa, huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum.

