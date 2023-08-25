Esen: Eylemle alakamız yok!

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, "CHP Silivri İlçe Başkanı berker esen ve avaneleri bu olayda iyi niyetli siyaset değil, ikiyüzlü ve ahlaksızca bir politika izlemiştir" sözlerine cevap veren CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, "Sizler çölün ortasında güneşin erdemlerinden bahsedemezsiniz. Toz konduramadığınız yerel iktidarınızın giderayak durumu budur ve bununla hatırlanacaksınız" dedi.

Esen'in açıklaması şu şekilde;

"Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Örgütü olarak, 23.08.2023 tarihinde Silivri Otogar ve Silivri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bahçesi’nde iş bırakan işçilerimizin yanında tüm iyi niyetimizle birlikte yer aldık. Belediye meclis üyelerimiz ve grup başkanvekilimiz ile işçilerin sorunlarını ve taleplerini kendilerinden dinledik ve kendilerine bu işin yasal çözüm platformu olan belediye meclisine taşıyacağımıza dair söz verdik.

TÜİK verilerine göre bile ülkemizin enflasyonu 12 aylık ortalamalara göre %78,51 artmıştır. Bu enflasyon ve hayat pahalılığı ortamında geçim derdinden dolayı eylem yapan işçilerimizin yanında olmak bizim o işçi emekçi kardeşlerimize olan görevlerimizden biridir. Bu bizim partimizin ideolojisi ve duruşu ile doğru orantılıdır.

Bizler tüm iyi niyetimizle işçilerimizle birlikte dayanışma sergilerken; diğer cenahın yöneticileri ise yaşanan tüm bu rezilliğin sorumluluklarını almayı reddettiler. Oysa ki; kendi içlerinde bir özeleştiri yapıp ilçemizde yaşanan bu durumu bir analiz etseler, bu sorunun sebebinin direkt kendileri olduklarını idrak etme yoluna ulaşabileceklerdir. Lakin onlar kendilerine toz dahi konduramadılar. Aksine siyasi yetişkinlikten ve siyasi birikimden yoksun bir şekilde bizlere karalama kampanyaları başlatmışlardır. Kendilerinden olmayan hemşerilerimize attıkları aşağılayıcı bakışı, bu kez de şişik egolarıyla tek derdi geçim olan işçilerimize atmışlardır.

Yapılan bu eylemlerin başlangıcıyla ve ilerleyişiyle hiçbir alakamızın olmadığının altını çiziyor, orada bulunmamızın tek sebebinin işçilerin geçim derdi sebebiyle gösterdikleri eyleme destek olmak amaçlı olduğunu Silivri kamuoyuna tekrar duyuruyoruz.

Sizler çölün ortasında güneşin erdemlerinden bahsedemezsiniz. Toz konduramadığınız yerel iktidarınızın giderayak durumu budur ve bununla hatırlanacaksınız."