Esen: Fedakârca görev yapan tüm emniyet teşkilatını kutluyoruz
CHP İlçe Başkanı Berker Esen ile Milletvekili Adayı Ender Unutan Ersözlü'den Silivri Emniyeti'ne kutlama ziyareti.
CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Milletvekili Adayı Avukat Ender Unutan Ersözlü ve ilçe yöneticileri ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim'i makamında ziyaret ettiler. Esen, “Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutluyoruz” dedi.