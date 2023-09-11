Esen 'İlçe Başkanı baştan sona bir skandaldır'

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasi olarak bilgisiz ve birikimsiz bulduğumuz ilçe başkanının, gündem değiştirme çabalarını şaşkınlıkla ve biraz da gülerek takip ediyoruz.

İBB encümeninin Değirmenköy’de bulunan eski mezbaha yeri için verdiği kararın takipçisi olacağımızı vurgulamamıza rağmen, asıl mesele olan Değirmenköy’ün kalbindeki en değerli araziyi satışa çıkaranlar ve bu suçluluğun verdiği psikolojiyle saldırıya geçenlere cevabımızdır;

Tarım arazisinin villa imarına açılmasına sessiz kalan bir İlçe Başkanı bölgemizdeki çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın ihtiyaçlarını önemsediğini söylemesi, tamamen boş laflardan ibarettir. Siyasi samimiyetsizliktir. Asıl skandal olan budur.

Çantaköy’de kişiye özel ısmarlama parsel bazında plan yapılmasına sessiz kalan bir İlçe Başkanı, gerek ideoloji olarak ve gerek ise siyasi duruş olarak başlı başına bir skandala imza atmıştır.

Skandal karar aramakta kararlı bu İlçe Başkanı’nın Kavaklı’nın en değerli arazisi yandaşa peşkeş çekilirken ses çıkaramayıp göz yumması asıl skandal olandır.

“Basit bir tadilat” diye geçiştirdikleri, AVM içerisinde ortak kullanım alanlarına imarsız ve plansız tadilat yapılması karşısında dilini yutmuşçasına sessiz kalanlar, bu metini uzatmamak amacıyla eklemediğimiz daha nice skandallara imza atmışlardır.

Kendi yanlışlarını hiçbir şekilde kabul etmeyen ve kendi yanlışlarına at gözlüğüyle bakan, yasadışı bir şekilde 3000 metrekare kapalı alan inşa eden fabrikalara “basit bir sundurma” diyerek bu yasadışı faaliyetleri meşrulaştıran İlçe Başkanı baştan sona bir skandaldır.

Hiçbir mevcut başarısı olmadığı halde küçük dağları kendisi yaratmış gibi takındığı tavırlarını bırakmasını, çevresinde kendisini pohpohlayan ve kendisine egodan başka hiçbir şey katmayan tiplerden kendisini arındırmasını ve 7 ay sonra alacağı yenilgi için kendini fiziksel ve mental olarak hazırlamasını diliyor, takipçisi olduğumuz ve sonucu belli olmayan kararları gündeme getirerek bu güzel ilçemizin gündemini meşgul etmeye çalışan kişilere izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.