Esen 'İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum'

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, Kadir gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Esen, mesajında 'vicdanlardaki merhametin çoğalmasını diliyor, coğrafyamızdaki acıların bir an önce son bulmasını umarak, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum' dedi.

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  • 27.04.2022 15:54
  • Güncelleme: 27.04.2022 15:54
Esen 'İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum'
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Modacepte
Modacepte
Modacepte

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, yazılı olarak yayınladığı Kadir gecesi mesajında şu ifadelere yer verdi;
Kötülüklerden arınma fırsatı veren “Kadir Gecesi”, Müslümanların kendileriyle yüzleşmeleri için de bir vesiledir. Her bir Müslüman, İslam’ın “güzel ahlak” demek olduğunu hatırlayarak, dinin kendi hayatındaki “olumlu yansımasını” göstermeye çabalamalıdır.

Bunun anlamı; her alanda “iyilikten, doğruluktan, adaletten ve haktan” taraf olmak, herkesi de “güzel ahlakı yaşamlarında göstermeye” çağırmaktır. Güncel konular üzerinden ele alınırsa iftira atarak, kul hakkı yiyerek, çalarak, doğayı katlederek, adaleti ve hukuku yok sayarak, yalan söyleyerek ve başkalarına kötü söz söyleyerek “güzel ahlak sahibi” olunamaz.

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O halde her bir inanç sahibi için en doğru olan şey: Güzel ahlakı hayatının her anına aktarmaktır. Hele hele kitlelere örnek olma zorunluluğu olan siyasiler söz konusu olduğunda hayatın ve siyasetin her anı “en doğruyu” göstermek için bir fırsat olarak görülmelidir. Böylece herkes bir diğerinden feyz alabilir ve herkes kendi özeleştirisini yapmak için de fırsat bulur.

Umuyorum ki, İslam Dünyasında “bin aydan daha hayırlı” olarak anılan ve özünde bir büyük arayışı da gerektiren Kadir Gecesi, her anlamda “kurtuluşa ihtiyaç duyan” coğrafyamız ve Müslümanlar için hayırlara vesile olur ve tüm insanlığın daha adil, daha özgür ve çok daha dayanışmacı bir geleceğe olan talebine olumlu katkılar sunar.

Bu duygu ve düşüncelerle,Bu mübarek Kadir Gecesi'nde, işsizliğe, yoksulluğa ve karanlığa mahkûm edilen halkımız ve geleceği elinden alınan çocuklarımız için vicdanlardaki merhametin çoğalmasını diliyor, coğrafyamızdaki acıların bir an önce son bulmasını umarak, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum.

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