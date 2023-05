Esen: Mücadelemiz güçlenerek devam edecek

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, yazılı bir açıklama ile geride bıraktığımız seçim sürecini değerlendirdi.

Esen'in seçimlere yönelik yorumu şu şekilde: “Kıymetli Silivrililer; Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktık. Devletin tüm olanaklarını kullanan, kendisine muhalif tüm kesimleri düşman ve terörist ilan eden Türkiye tarihinin en gerici, en faşist ittifakını şimdilik koltuktan indirememenin, halkımıza borcumuz olan halkın iktidarını kuramamanın öfkesini ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN ADALETSİZ SEÇİMİYDİ”

Geçirdiğimiz seçim olağanüstü eşit olmayan koşullarda, devletin tüm aygıtlarının ve medyanın iktidar kontrolünde olduğu, devletin tüm imkânlarının tek adamın ayakları altına serildiği ve her türlü engelleme ile karşılaştığımız Cumhuriyet tarihinin en adaletsiz seçimiydi.

Ancak, tüm baskılara, yasaklara, engellenmelere ve iftiralara rağmen asla pes etmeden, her programda, her mecrada sabahlara dek yolumuza taş koymaya çalışanları cesurca karşımıza aldık, tüm kesimden insanı halkın iktidarına olan inanç ve umudumuzla kucaklamaya çalıştık.

“HALKIN YARISININ, SARAY'A ONAY VERMEMİŞ OLMASI UMUDUMUZUN KAYNAĞI”

Halkın yarısının, her türlü tehdit ve hileye rağmen saray'a onay vermemiş olması ise umudumuzun kaynağıdır. Yoksullaştırılan emekçilere, şiddete karşı yalnız bırakılan kadınlara, ülke için hayaller kurması engellenen gençlere karşı bir borcumuz olduğunu biliyoruz.

“MÜCADELEMİZ BUGÜNDEN İTİBAREN GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK”

Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi daha fazla yurttaşımıza anlatamamış olsak da seçim sonuçları bizlere gösteriyor ki; mücadelemiz bugünden itibaren güçlenerek devam edecek. Biz bu ülkenin her bir vatandaşı hak ettiği hayatı yaşayana dek burada ve bir arada olacağız!

“HALKIN İKTİDARI SÖZÜNÜ TUTANA KADAR MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!”

Bu ülkenin kadınlarına, emekçilerine, gençlerine verdiğimiz halkın iktidarı sözünü tutana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

Bugün hiçbir şeyin sonu değil, aksine güzel günler vaat eden yeni bir sürecin başlangıcı…

Bu umut ve bilinçle, gün, bir kez daha ayağa kalkma günüdür. Gün, iktidarı yenebileceğimizi birbirimize anlatma günüdür. Gün, yüz yıl önce saray'a ve saltanata boyun eğmeyen tarihimizden ilham alma günüdür.

“İLÇE ÖRGÜTÜMÜZÜN HER BİR FERDİNE, ŞÜKRANLARIMI SUNARIM”

Bu süreçte, ilçe örgütümüzün her bir ferdine gece gündüz demeden verdikleri emekler, karşısına çıkan tüm zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadan umudu örgütledikleri için şükranlarımı sunarım.

Seçimde görev alan asil ve yedek 840 sandık görevlimize, 170 okul ve kat sorumlumuza, 95 okul bilişim sorumlumuza, 75 avukatımıza ve 1000'in üzerindeki müşahitimize yorulmadan ve usanmadan seçim güvenliği için gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı canı gönülden teşekkür ederim.

“SİLİVRİLİ HEMŞERİLERİMİZE, KOLLUK KUVVETLERİMİZE VE İDARİ YETKİLİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM”

Vatandaşlık görevi bilinci ile seçimlerde görev alan, oy kullanan tüm Silivrili hemşerilerimize, seçim güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerimize ve idari yetkililerimize de ayrıca teşekkür ederim.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM!”

13.Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren 76.644 hemşerimize yüreklerinde büyüttükleri umut için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”