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Esen: 'Muharrem Ayı barış, huzur ve mutluluğa vesile olsun'

Hicri yeni yıl ve Muharrem Ayı mesajında CHP İlçe Başkanı Berker Esen, 'Sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu, kan ve gözyaşının akmadığı, ölümlerin ve acıların yaşanmadığı, ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, barış, huzur ve mutluluk getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.

Esen: 'Muharrem Ayı barış, huzur ve mutluluğa vesile olsun'
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CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen Muharrem Ayı'nın başlangıcını bir mesajla kaydetti.
 
“MATEMDEN AMAÇ, KÖTÜLÜK VE KATLİAMLARIN BİR DAHA OLMAMASI ADINA ANMAK VE UNUTMAMAKTIR”
Esen konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini kamuoyuyla şöyle paylaştı: “Hz. Hüseyin'in Kerbela çöllerinde yakınlarıyla beraber şehit edilmesi İslam tarihinin unutmadığı büyük ve derin acılardan birisidir. Hz. Hüseyin'e “Yezide biat et bırakalım dendi.”, O ise “Zalimin zulmüne karşı çıkmamak mazluma yapılacak en büyük kötülüktür. Ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı alçaklık sayarım. Zalime karşı gelerek bulacağım ölümü ise yücelik sayarım.” diyerek direndi ve Kerbela çöllerinde muharrem günleri aç ve susuz bırakılarak şehit edildiler. Bundan dolayıdır ki Muharrem ayı, Ehl-i Beyt sevgisiyle dolu her Müslüman için acının, gözyaşının ve matemin ayıdır. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. İnsanlarımız kimsenin kalbini kırmadan, dili ile kimseyi incitmeden ve insan sevgisini odak alarak oruçlarını tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır.
 
“MUHARREM AYI BARIŞ, HUZUR VE MUTLULUĞA VESİLE OLSUN”
Muharrem Ayının; sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu, kan ve gözyaşının akmadığı, ölümlerin ve acıların yaşanmadığı, ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, barış, huzur ve mutluluk getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu ayda tutulan matem oruçları, yapılan ibadetler, tüm iyi niyet ve dilekler Hak katında kabul ve makbul olsun.”

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