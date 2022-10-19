Esen: Muhtarlarımız için mücadelemize devam edeceğiz

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesi ile duygu ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı.

CHP İlçe Başkanı muhtarlar ve görevlerine yönelik düşüncelerini şöyle ifade etti: “Seçimle göreve gelen ve bu görevi tarafsız bir şekilde yerine getiren muhtarlarımızın yetkileri artırılmalı, kendilerine ait bir bütçeleri olmalı ve özlük hakları düzeltilmelidir. Bunlar çağın gerekliliğidir ve demokrasimizin temelini oluşturan muhtarlık makamına yakışandır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, muhtarlarımızla sürdürdüğümüz dayanışma ile tüm bunların takipçisi olacağız. Partimizin programı doğrultusunda muhtarlarımızın daha fazla hakka kavuşması için mücadelemizi hem yerelde hem genelde sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta Silivri'mizde görev yapan mahalle muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum.”