Esen ve yönetiminden İYİ Parti'ye ziyaret

CHP İlçe Başkanı Esen, yapılan ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada “CHP Silivri İlçe Başkanlığı olarak; İlçe Başkanımız Berker Esen başkanlığında, Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti’nin yeni seçilen İlçe Başkanı Gökhan Ceylan ve yönetimini ziyaret ettik. Gökhan Ceylan ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diliyor, Silivri’mize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Millet ittifakı olarak tavrımız net İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön İktidar!” ifadelerini kullandı.