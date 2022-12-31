Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce Esenboğa Havalimanı’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 16,540 gram uyuşturucu madde yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce Esenboğa Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, getirileceği 29 Aralık günü Esenboğa Havalimanı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alındı. Narkotik köpekleri tarafından yapılan arama sonucunda yabancı uyruklu Z.D. isimli şahsın valizi içinden 16,540 gram metamfetaminin emrildiği kıyafet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Z.D.’nin ise ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklandığı bildirildi.