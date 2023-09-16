Esencan Hastanesi kuruluşunun 25. yılını özel bir davetle kutladı

Esenyurt’ta çeyrek asırdır sağlık hizmeti veren Özel Esencan Hastanesi, kuruluşunun 25. yıl dönümünü düzenlediği yemek daveti ile kutladı.

Esenyurt’ta bulunan Özel Esencan Hastanesi, kuruluşunun 25. yılını düzenlenen yemek daveti ile kutladı. Çeyrek asır boyunca sağlık hizmeti verilen hastanenin kutlama programı, Koza Mahallesi’ndeki bir otelde, davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. Esencan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Taşkın Yenidünya, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz, Esencan Hastanesi Genel Müdürü Operatör Dr. Atakan Özkan ve basın mensuplarının katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hastaneye özel olarak hazırlanan video ile başladı. Video sonrası davetlilere yemek ve tatlı ikram edilmesinin ardından kutlama etkinliği sona erdi.

“Esencan Hastanesi, ismini Esenyurtlu çocuklardan, yani Esenyurt halkından almıştır”

Etkinlikte konuşan Hastane Genel Müdürü Operatör Dr. Atakan Özkan, “Esencan Hastanesi olarak bu yıl bizler için çok büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin 100. yılını çok kısa bir süre sonra birlikte kutlayacağız. Bizim de 25. yılımız olması sebebiyle Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları bizlere büyük bir mutluluk vermekte, sevincimiz bu güzel tesadüfle ikiye katlanmış olarak devam etmektedir. Esencan ismi bundan 25 yıl önce sayın yönetim kurulu başkanımız Dr. Taşkın Yenidünya’nın görüşü, isteği, hedefi ve arzusuyla Esenyurt ilçesinde hizmete başlamış, Esenyurtla beraber büyüyerek bu sene 25. yılını tamamlamıştır. Esencan Hastanesi, ismini Esenyurtlu çocuklardan, yani Esenyurt halkından almıştır” dedi.

Program davetlilerinden Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ise kürsüye çıkarak “Esencan Türkiye’de en fazla pandemi döneminde Covid 19 aşısının yapıldığı özel kurum oldu. Böyle kurumların olması aslında bizi birlikte tutan ve burayı sevmemizi sağlayan önemli hususlar. Esenyurt çok güzel bir yer” diye konuştu.