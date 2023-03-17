Esendere Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 200 bin TL'lik kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı’nda son hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak 110 adet son model cep telefonu, 350 litre motorin, bin 50 paket sigara, yüzlerce şarj adaptörü ve USB kablosu ile redüktör cihazları ele geçirildi. Toplam 1 milyon 200 bin TL değerindeki kaçak eşyaya el konuldu.

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Sahası’na gelen araçlar ve şahıslar sıkı kontrolden geçirildi. Şüpheli bir yolcu otobüsü Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından incelemeye alındı. Fiziki kontrole tabi tutulan aracın direksiyon ve koltuklarının alt kısmında 600 paket kaçak sigara saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine otobüs x-ray taramasına sevk edilirken, yolcuların beraberindeki eşyalar da x-ray taraması ve fiziki kontrolden geçirildi. Yapılan aramada aracın alet sandığında poşetler içinde 74 adet son model cep telefonu, çok sayıda şarj aleti ile motorların yüksek dönüş hızlarını dönüştüren dişli düzenek olan ve otomobillerde kullanıldığı bilinen redüktör cihazları bulundu. Bir yolcunun beraberinde getirdiği katalitik sobayı da x-ray cihazından geçiren ekipler, sobanın içerisine 26 adet cep telefonu gizlendiğini belirledi.

Yaşanan bir başka olayda ise gümrük sahasına gelen bir kamyonette arama yapan ekipler, pet şişelerde kaçak 350 litre motorin ve 450 paket sigara ele geçirdi. Şüpheli 2 şahsın yapılan üst aramasında 10 adet cep telefonu, çok sayıda şarj adaptörü ve USB kablosu bulundu.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak eşyaların 1 milyon 200 bin Türk lirası değerinde olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili soruşturmalar Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.