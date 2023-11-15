Esenköy açıklarında yunus sürüsü avlanırken görüntülendi
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında denizde bir balık sürüsünün peşine düşen ve avlanan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında denizde bir balık sürüsünün peşine düşen ve avlanan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu.
Görüntüler Marmara Denizi’nin Esenköy açıklarında çekildi. 6-7 tane yunus balığının suya dalıp dalıp çıktıklarını fark eden vatandaşlar görsel bir şöleni izleme imkanı buldu. Yılın her mevsiminde belde açıklarında gözlemlenen yunusların sayısı bu kez şaşırttı. Marmara Denizi’nde bir balık sürüsünü Esenköy kıyılarında köşeye sıkıştırdığı tahmin edilen yunusların avlanması anbean görüntülendi.