Esenköy açıklarında yunus sürüsü avlanırken görüntülendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında denizde bir balık sürüsünün peşine düşen ve avlanan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu.

Esenköy açıklarında yunus sürüsü avlanırken görüntülendi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında denizde bir balık sürüsünün peşine düşen ve avlanan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu.

Görüntüler Marmara Denizi’nin Esenköy açıklarında çekildi. 6-7 tane yunus balığının suya dalıp dalıp çıktıklarını fark eden vatandaşlar görsel bir şöleni izleme imkanı buldu. Yılın her mevsiminde belde açıklarında gözlemlenen yunusların sayısı bu kez şaşırttı. Marmara Denizi’nde bir balık sürüsünü Esenköy kıyılarında köşeye sıkıştırdığı tahmin edilen yunusların avlanması anbean görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman