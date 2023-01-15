Esenköy'de çevre düzenleme çalışmasında sona gelindi

Esenköy Liman içinde gerçekleştirilen yol genişletme, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi.

Esenköy'de çevre düzenleme çalışmasında sona gelindi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Esenköy Liman içinde gerçekleştirilen yol genişletme, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine Esenköy beldesinde belediye ekipleri Liman içi mevkiinde çalışmalarını sürdürüyor. Esenköy Belediyesi ekipleri bölgede araçlar için yol genişletme çalışması gerçekleştirilirken bir yandan da yaya kaldırımları düzenleniyor. Çalışmalarda sona gelinen Liman içinde yeni düzenlemeler güzel görüntüler oluşturuyor.