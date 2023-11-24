Esenköy'de jandarmadan Öğretmenler Günü jesti

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde görev yapan öğretmenlerin günleri hediyelerle kutlandı.

Esenköy'de jandarmadan Öğretmenler Günü jesti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde görev yapan öğretmenlerin günleri hediyelerle kutlandı.

Esenköy Adnan Kaptan İlköğretim Okulunda görevli öğretmenlere “Öğretmenler Günü" anısına ,üzerinde jandarmanın amblemi olan ve öğretmenlerin isimlerinin yazılı olduğu seramik kupa hediye edildi. Okulda düzenlenen programa katılan Esenköy Jandarma Karakol Komutanı Gürkan Demir, öğretmenlere çiçek ve seramik kupalarını taktim ederek günlerini kutladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman