Esenköy'de jandarmadan Öğretmenler Günü jesti
Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde görev yapan öğretmenlerin günleri hediyelerle kutlandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde görev yapan öğretmenlerin günleri hediyelerle kutlandı.
Esenköy Adnan Kaptan İlköğretim Okulunda görevli öğretmenlere “Öğretmenler Günü" anısına ,üzerinde jandarmanın amblemi olan ve öğretmenlerin isimlerinin yazılı olduğu seramik kupa hediye edildi. Okulda düzenlenen programa katılan Esenköy Jandarma Karakol Komutanı Gürkan Demir, öğretmenlere çiçek ve seramik kupalarını taktim ederek günlerini kutladı.