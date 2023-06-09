Esenköy'de jandarmadan turizm sezonu öncesi esnafa seminer

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşan turizm sezonu öncesi esnaflara yönelik seminer düzenlendi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından turizm beldesi Esenköy’de minibüs, dolmuş, taksi şoförlerinin yanı sıra zincir marketler, kafe, kahvehane, internet kafe ve beach club çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirildi. Seminerlerde genel asayiş, trafik, ‘Kadına EL-KAL-KA-MAZ’ ve öfke kontrolü başlıklarında bilgiler verildi.

Seminer Yalova İl Jandarma Komutanlığında görevli J. Asb. Kd. Bçvş Gürkan Demir, J. Asb. Kd. Bçvş Bayram Harmankaya, J. Asb. Bçvş. Zuhal Yazıcı Uzel ve Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Psikolog Ezginur Çelik tarafından verildi. Esenköy MEB Hizmetiçi Eğitim Tesisleri Konferans Salonunda yapılan seminer yoğun katılımla gerçekleşti. Katılımcılar semineri çok faydalı bulduğunu ifade ederek bu tip faaliyetlerin tekrarlanmasını istedi.