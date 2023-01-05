Esenköy'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Yalova-Armutlu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak yan devrildi.

Esenköy'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi
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Yalova-Armutlu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak yan devrildi.

Alınan bilgiye göre, Armutlu istikametinde seyreden 77 ABU 577 plakalı kamyonet Esenköy beldesi Kanlıçayır mevkiinde kontrolden çıkarak yan devrildi. Kamyonet sürüsü kazadan yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.