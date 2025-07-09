Esenköy'de tünel ve viyadük çalışmaları devam ediyor

Yalova-Armutlu kara yolu yapım çalışmaları çerçevesinde Çınarcık’a bağlı Esenköy beldesindeki tünel ve viyadük çalışmaları devam ediyor.

Yalova’da uzun yıllardır yapımı devam eden kara yolunda tünel ve viyadük inşaatı çalışmaları yoğun şekilde gidiyor. Bölgede 6 tünel ve çok sayıda da viyadük inşa ediliyor. Bölgede son olarak V1, V2, V3, V4 viyadükleri ile T6 tünelinin yapım işinin ihalesini alan firma yapımı yılan hikayesine dönen yolu tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan viyadük çalışmaları çerçevesinde 143 metrelik beton bloklar kara yoluyla bölgeye getirilerek dev vinçlerle yerlerine yerleştiriliyor. Dev beton blokların montajı, projenin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Hem bölge ulaşımını hem de altyapı gelişimini doğrudan etkileyecek tünel ve viyadükler tamamlandığında bölge trafiğinin büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.