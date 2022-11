Esenler 'de, Ordu rüzgârı esti

Esenler’de fındığı ile meşhur olan Ordu Fındık Festivali düzenlendi. Festivalde Ordu’nun meşhur yemekleri ile kilolarca fındık dağıtımı gerçekleştirildi. Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Anadolu’nun bereketini Esenler ‘deki kardeşlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz” dedi.

Esenler Belediyesi ve Esenler Ordulular Derneği iş birliği ile bu yıl ilk defa düzenlenen ‘Esenler-Ordu Fındık Festivali’nde vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı. 15 Temmuz Millet Bahçesinde düzenlenen festivalde keşkek, pancar çorbası ve kilolarca fındık dağıtıldı.

"Anadolu’nun bereketini Esenler ‘deki kardeşlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz"

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Biz bu meydanda, bu alanda Türkiye’nin bütün güzelliklerini, Anadolu’nun bereketini Esenler ‘deki kardeşlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Niye derseniz? Maksat ne fındık yemek, ne bugün keşkek yemek, ne pancar çorbası yemek ne de kuzinede pişen patatesi yemek değil. Biz bu vesileyle birbirimizin dostu olduğumuzu, tanış olduğumuzu, kardeş olduğumuzu görüyoruz” dedi.

“Burada yaşayarak bir kez daha görüyoruz”

Festivalin ortamının güzel olduğunu söyleyen Başkan Göksu, “Aynı şeyler ile duygulandığımızı, aynı şeylerle sevindiğimizi, aynı şeylerle hüzünlendiğimizi her bir ortamda hissetmek ve birlikte güçlü Türkiye olduğumuzu, yeryüzünde yaşayan her kim varsa. Bu toprakların her bir ücra köşesi varsa bu toprakların bir yeri olarak, bu toprakların bir çocuğu olarak bir ferdi olarak her birimizin ifade etmesi gerektiğini burada yaşayarak bir kez daha görüyoruz” şeklinde konuştu.

Program konuşmaların ardından konserler ile devam etti.