Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu: 'Kentsel dönüşüm meselesi hayat kurtarma çalışmasıdır'

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Kentsel dönüşüm meselesi İstanbul’daki her bir siyasetçi için ve İstanbul’daki her bir yerel yönetici için hayat kurtarma çalışmasıdır” dedi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu Esenler’de planlanan ve yapımına devam edilen kentsel dönüşüm projeleri için bir basın toplantısı düzenledi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde imza atılan projelere ilişkin konuşan M. Tevfik Göksu, aynı zamanda kentsel dönüşümün önemine ve yapılması gerekenlere değindi.

“Kentsel dönüşüm meselesi İstanbul’daki her bir siyasetçi için hayat kurtarma çalışmasıdır”

Kentsel dönüşümün İstanbul’da en hayati işlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Göksu, "Eğer bilim adamları bizi yanıltmıyorlarsa, bilim adamlarının söyledikleri çerçevede 7 nokta küsur bir deprem İstanbul’da söz konusu olacaksa hepimizi bekleyen çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Bu bağlamda bu meselede başarılı olmamız için üç temel aklın bu konuya odaklanması gerekiyor. Birincisi siyasi akıl. İkincisi toplumsal akıl üçüncüsü de medya aklı. Fakat bu konuda en tecrübeli belediyelerden biri olarak ifade etmem gerekir ki bizim kentsel dönüşüm sürecinde en fazla zorluk çektiğimiz kesim siyasiler oluyor. Sadece ve sadece işte ben AK Partili bir belediye başkanıyım. AK Partili belediye başkanını buradan acaba ben nasıl dövebilirim? Nasıl manipüle edebilirim diyerek toplumun yapı stoğu eskiymiş bunlar ivedilikle dönüşmesi gerekir. Hiç bunları dikkate almadan örneğin çıkıyor seçimde diyor ki ’ey Esenler halkı ben bir dairenize iki daire vereceğim’. Hatta bazen gazını alamayanlar ’üç daire vereceğim’ diyor. Niye? Çünkü sırtında küfe yok. Ben öyle zannediyorum ki biz bu işleri yaparken eğer siyasi manipülasyonlar, bu siyasi uğraşlar olmamış olsaydı bugün bizim dönüştürdüğümüz konut sayısı herhalde üçle çarpılırdı. Bunun için kentsel dönüşüm meselesi bir siyasetin tartışma alanının dışına çıkması gerekir. Kentsel dönüşüm meselesi İstanbul’daki her bir siyasetçi için ve İstanbul’daki her bir yerel yönetici için hayat kurtarma çalışmasıdır. Bunun için önce İstanbul’da hepimizin siyasi olarak buna odaklanması gerekir. Biz AK Parti olarak bu işin bedeli ne olursa olsun diyerek yola çıktığımız bu meselede çok büyük sonuçlar alarak yolumuza devam ediyoruz. Umarım diğer siyasi partiler de aynı hassasiyeti özellikle Cumhuriyet Halk Partisi aynı hassasiyeti gösterir ve bugün sorumluluk üstlendikleri ilçelerde ve bugün sorumluluk üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de aynı hassasiyetle yoluna devam eder” dedi.

“İnsanımızın geleceğini kurtarmak isteyenlere karşı siyasi manipülasyonunuzu bir kenara bırakın”

Kentsel dönüşüm projeleri üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kendilerine dava açıldığını dile getiren Göksu, “Burada devlet aklı bu işe odaklanmış. AK Parti olarak siyasi akıl bu işe odaklanmış. Bizim mesela Esenler’deki başarımızın en temel faktörlerinden bir tanesi Esenler halkıyla belediye arasında kurulan o güven ilişkisi. Örneğin şu ana kadar 60 küsur bin konut yıkılmış, yapılmış. Bunların binlercesi bizim tarafımızdan yıkılmış, yapılmış. Bize açılan bir tane dava yoktur. Sadece davalar Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açılır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir de Şehir Plancıları Odası tarafından. Birey olarak hiçbir insanın bize açtığı bir dava söz konusu değil. Kim açıyor davayı? Cumhuriyet Halk Partisi. Hem de çok trajik bir şeydir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla Meclis Üyesi dava açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası. Nedir derdiniz? Ne istiyorsunuz bu insanlardan? Hadi kentsel dönüşüm yapmıyorsunuz. Kentsel dönüşüm adına bir çivi çakmıyorsunuz. Sadece siyasetinizi, sadece manipülasyon, sadece deprem meselesini iletişimin konusu olarak görüyorsunuz. Kendi vicdanınızla baş başa kalın. Ama hiç olmazsa insanımızın hayatını, insanımızın geleceğini kurtarmak isteyenlere karşı siyasi manipülasyonunuzu bir kenara bırakın” şeklinde konuştu.

“40 bin küsur konut kaldırılarak bütün o alanları risksiz hale getirmeye çalışıyoruz”

Konuşmasında gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerinde gelinen noktayı anlatan Göksu, “Biz şu gördüğünüz o depremle ilgili o damar üzerinden yola çıkarak en riskli alanları tespit ettik. Burası yaklaşık 16 bin küsur konutluk bir alan. Şimdi bu alanları teker teker kaldırıyoruz. Bu birinci etapta 16 bin küsur, ikinci etapta ise 40 bin küsur konut kaldırılarak bütün o alanları risksiz hale getirmeye çalışıyoruz. Bu konutların yapılmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Şehir Plancıları Odası tam 12 tane dava açtı arkadaşlar. Tam 12 tane dava açtılar durdurulması için. Burada Hatay çok canlı bir örnek arkadaşlar. Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, bir önceki dönem bakanlığında orada gidiyor bölgede insanları bir alana ikna etmeye çalışıyor. O zaman şu andaki büyükşehir yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partisi o toplumu manipüle etmek için her türlü negatif propaganda yapıyorlar. Kentsel dönüşüm orada iptal oluyor. Ne oldu? O canların bedelini kim ödeyecek? Giden evlatlarımızı kim getirecek? Giden çocuklarımızı kim getirecek? Sırf siyasi manipülasyon için. Yazık” dedi.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu konuşmasında son olarak "60 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü. İstanbul’da dersen, 855 bin. Yaklaşık 1 milyon diyebilirsin rahatlıkla İstanbul’da. 6306 sayılı yasayla yaklaşık 1 milyon İstanbul’da. Esenler’de toplam dönüşmesi gereken konut sayısı 92 bin 160 idi, şu anda dönüştürmesi gereken konut sayısı tahmini olarak söylüyorum ilçede 30 binin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından ilçedeki kentsel çalışma alanları gezilerek katılımcılara bilgi verildi.