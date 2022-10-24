Esenler Belediyesi 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' oyununun galasına ev sahipliği yaptı

Esenler Belediyesi, Nurdan Albamya’nın Filistinli Meryem’in hayatını sahneye taşıdığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tek kişilik oyunun galasına ev sahipliği yaptı.

Esenler Belediyesi, oyuncu Nurdan Albamya’nın Filistinli Meryem’in hayatını konu aldığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tek kişilik oyunun galasına ev sahipliği yaptı. Filistinlilerin yaşadığı maddi, manevi zulme ve bu zulümlerin getirdiği psikolojik sıkıntılara odaklanan oyun, ortak acılara dikkat çekiyor. Nurdan Albamya’nın yazıp oynadığı, Yunus Emre Obut’un yönettiği Tiyatro Ankebut yapımı oyun, Kudüslü Meryem Ebu Najma’nın yaşamından yola çıkarak gerçekte yaşanan olayları sahneye taşıyor. Oyunun galasına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Oyun öncesinde kısa bir konuşma yapan Nurdan Albayram, “Ben bir gazete haberi gördüm Meryem Ebu Najma’ın Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya çok yakın olan eviyle alakalı dünyaya karşı göstermesi gereken, örnek olması gereken bir direnişini gördük. Sonrasında bu haberi geliştirebilir miyiz diye düşündük. Sonra ben biraz üzerine yazıp çizmeye başladım. Baktım gelişiyor ama o noktada hikayelerin gerçeklik payıyla alakalı bayağı önemli isimlere ulaştık. Onlarla özellikle tarihçi hocalarımızla konuştuk hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlış. Bununla alakalı biraz hem seyircimize de yanlış ile doğru arasındaki farkı göstermek için Filistin ile alakalı yanlış bilinenlerin aslını seyircilerimize göstermek hem de bizim de öğrenebilmemiz için yoğun bir sürece girdik. Filistin üzerine yazılmış bir sürü tez okuduk. Elimizde yeterli malzeme var dedik, sonrasında oyunun dramatolojisi yapıldı, çeşitli revizeler yaptık. Ortaya çıkan şeyi de beğendiğimiz için bunu oyun haline getirmek istedik. Bu akşam galamız var, seyircimizi heyecanla bekliyoruz” dedi.