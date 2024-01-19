Esenler Belediyesi 'Genç Kart' projesini tanıttı

Esenler Belediyesi tarafından 8 ay önce başlatılan "Genç Kart" uygulaması, gençlerin katıldığı programda tanıtıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, "İnşallah Esenler’de gençlerimiz yetişecekler ve Türkiye’mize, insanlığa en güçlü şekilde hizmet edecekler. Genç Kart vesilesi ile gençlerimizin işin içinde olması için çalışılıyor” dedi.

Esenler Belediyesi’nin 8 ay önce başlattığı ve yaklaşık 30 bin indirme sayısıyla aktif bir şekilde büyümeye devam eden Genç Kart’ın tanıtım programı Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yapıldı. Programa Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı ve çok sayıda Esenlerli genç katıldı. 14-29 yaş arasındaki gençlere ek avantajlar sunan, 30 yaş ve üzerindeki katılımcılara yüzde 50 oranında puan kazandıran ve Esenler Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklere, spor faaliyetleri ile sosyal projelere puan kazandıran Genç Kart’ın tanıtım programına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu, “Bugün de gençlerimiz ile bir araya geldik. Spor merkezleri, millet bahçesi bunların hepsi gençlerimizin hizmetine sunulmuş büyük imkanlar. Esenlerimizin içerisinde belediyemizin sunmuş olduğu kültürel sosyal faaliyetler, gençlik merkezleri, kültür merkezleri ve şu an içerisinde bulunduğumuz mekanlar gibi yerlerden sonuna kadar istifade edin. Her alanda yetişmiş gençlerimiz var. İnşallah Esenler ’de gençlerimiz yetişecekler ve Türkiye’mize, insanlığa en güçlü şekilde hizmet edecekler. Genç Kart vesilesi ile gençlerimizin işin içinde olması için çalışılıyor. Esenler’deki bütün gençler bu imkanlardan istifade edecek” dedi.

Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya ise, "Biz Esenler Belediyesi olarak bir katkı üretmeye çalışıyoruz. Gençlerimize hem Gençlik Spor Müdürlüğümüz aracılığıyla, hem Kadın Aile Müdürlüğümüz aracılığıyla, hem de Kültür Müdürlüğümüz aracılığıyla çeşitli etkinlikler ile onların eğitimlerine, gelişimlerine katkı sunmak üzere programlar yapıyoruz. Biz bu programları Allah rızası için, gençlerimiz için yapıyoruz. Etkinliklerimize katılan gençlere puan verelim dedik. Bu puanlar biriksin ve fazla gelenlere ekstra hediyeler verelim dedik ve Genç Kart’ı oluşturduk. Şu ana kadar çok ciddi bir rağbet oluştu. Ben bu rağbetin Türkiye çapında olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.