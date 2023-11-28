Esenler Belediyesi 'Sanatı Yakala' yarışması düzenliyor

Esenler Belediyesi, “Sanatı Yakala” sloganıyla keyifli bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat programlarına katılarak fotoğraflar çeken vatandaşlar, birbirinden özel hediyelerin sahibi olacak.

Birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, “Sanatı Yakala” sloganıyla fotoğraf yarışması düzenleyecek. Vatandaşların etkinliklere katılmasını sağlamak ve bu etkinliklerin bilinirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, kültür sanat etkinliklerinden en özel anları fotoğraflayanlara ödülleri takdim edilecek. Yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye ise bin lira ödül takdim edilecek. Ayrıca dereceye giren üç isme diledikleri bir kitap ya da sinema filmine bileti de hediye edilecek.

Her yerden katılım sağlanacak

Yarışma çerçevesinde Aralık ayı boyunca yapılacak etkinliklere katılan kişiler cep telefonları ya da fotoğraf makineleriyle etkinlik esnasında fotoğraflar çekip instagram üzerinden kendi şahsi profillerinde paylaşacaklar. Paylaşım yaparken #SanatıYakala hashtagı ile @esenlerkultur hesabını etiketleyecekler. Ocak ayı itibariyle fotoğraflar jüri tarafından değerlendirmeye alınacak ve dereceye girenler belirlenecek. Kazananlar, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden gelip katılım sağlanabilecek.