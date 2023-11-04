Esenler Belediyesi 40'ıncı Uluslararası İstanbul Fuarında

Tüm yayınlarıyla 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarına katılan Esenler Belediyesi, "İstanbul’un Müzik Kültürü" başlıklı panel kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi.

40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na kültür yayınlarının yer aldığı stantla katılan Esenler Belediyesi, İstanbul’un Müzik Kültürü başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Esenler Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan "Müzik İstanbul" eserindeki makaleleri kaleme alan Prof. Dr. Okan Murat Öztürk, Prof. Dr. Uğur Zeynep Güven Çetin, Hüseyin Irmak’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde İstanbul’un müzik kültürü hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“İstanbul ile ilgili olarak çok değerli bir eser ortaya koyduğumuza inanıyorum”

Program hakkında konuşan Müzik İstanbul eserini hazırlayan ses ve tambur sanatçısı Hakan Dedeler, “Bugün Müzik İstanbul kitabımız ile ilgili olarak İstanbul’un müzik kültürünü değerli yazarlarımızla konuştuk. Bugünkü panelimizin katılımcıları, Prof. Dr. Okan Murat Öztürk, Prof. Dr. Uğur Zeynep Güven Çetin ve Araştırmacı Yazar Hüseyin Irmak konuk oldular. Hem kent ve müzik ilişkisini konuştuk hem de bu bağlamda İstanbul’un müzik kültürünü konuştuk. Çok güzel bilgiler verdi hocalarımı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Müzik İstanbul kitabı Esenler Belediyesi tarafından yayınlandı. Müzik İstanbul kitabı 35 makaleden oluşuyor, çok değerli profesörler, doçentler, çok değerli araştırmacı yazarlar, sanatkarlar makalelere imza attı. İstanbul ile ilgili olarak çok değerli bir eser ortaya koyduğumuza inanıyorum. İstanbul severlere ve müzik severlere Müzik İstanbul kitabını tavsiye ediyorum. Desteklerinden dolayı Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkür ediyorum" dedi.