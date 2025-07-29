Esenler Belediyesi'nden Bursa'daki yangına anında müdahale

Esenler Belediyesi, Bursa’daki orman yangınlarına destek vermek amacıyla bölgeye ekip ve personel sevk etti. Esenler Belediyesi personelleri yangına anında müdahale ederek yangınların büyümesine engel oldu.

Esenler Belediyesi, yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangınları nedeniyle harekete geçerek Bursa’ya ekip ve personel desteğinde bulundu. Söndürme işlemleri esnasında bir vatandaşın kundakçıyı fark etmesiyle olaya anında müdahale eden belediye ekipleri, alevlerin yayılmasının önüne geçti.

Ekip kundakçıya göz açtırmadı

Esenler Belediyesi ekiplerine yardımcı olmak için olay yerinde bulunan bir gönüllü, "Harmancık ilçesinin Dutluca mevkiinde bir kişinin ormanda ateş yakmaya çalıştığını fark ettim. Hiç yanmamış bir yer kundaklanacaktı. Dumanlar yükselmeye başlamıştı. Esenler Belediyesi’ndeki çalışanlar ile birlikte yangını söndürdük. Kundakçının o görüntülerini kaydettim. Tankerdeki su ile yangını söndürmeye çalıştık. Bölgede birden fazla kundakçı olabilir. Çok şükür bunun önüne geçtik. Allah beterlerinden saklasın inşallah" diye konuştu.