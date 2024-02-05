Esenler Belediyesi Sanat Evi hastalara moral oldu

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren ESEV Moral Timi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında onkoloji tedavisi gören hastaları ziyaret etti. ESEV eğitmenleri tarafından müzik dinletisinin yapıldığı ziyaret, hastaları mutlu etti.

ESEV bünyesinde çalışmalarını sürdüren ESEV Moral Timi, moral ve motivasyona ihtiyacı olan herkese destek olmaya devam ediyor. Bu amaçla çocukları eğlendirmeyi, hasta ve engellileri hobileriyle buluşturmayı ve yaşlıların hayatını renklendirmeyi görev edinen Moral Timi, bu kez 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla renkli bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte onkoloji bölümünde kemoterapi tedavisi gören hastalar ziyaret edilirken hastalara müzik ziyafeti sunuldu. Hastalar için hazırlanan hediyeler yüzlerde gülümseme oluştururken hastane koridorlarında sevinç dolu anlar yaşandı.