Esenler Belediyesi tüm yayınlarıyla kitap fuarında

Esenler Belediyesi, tüm yayınlarının yer aldığı stantla 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşuyor. Kapılarını 5 Kasım’ a kadar açık tutacak fuarda Esenler Belediyesi, çocuk etkinlikleri, söyleşi, sergi ve panel düzenleyerek kapsamlı bir programı meraklılarıyla buluşturuyor.

Esenler Belediyesi, “Yaşasın Cumhuriyet” sloganıyla bu yıl 40’ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya geliyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde tam bir şölen havası içerisinde geçen fuara Esenler Belediyesi, tüm yayınlarının yer aldığı stantla katıldı. Esenler Belediyesi fuarda çocuk etkinliği, panel, söyleşi, sergi düzenleyerek katılımcılara verimli anlar yaşattı.

Sergiden çocuk etkinliklerine

Fuarda karikatürist Demirhan Kadıoğlu, karikatür atölyesi kapsamında miniklerle buluştu. Fuarda ayrıca temel robotik kodlama eğitimi ve malzeme tanıtımı da yapıldı. Mehmet Gaygusuz ise “Akıllı Kitap” söyleşisi kapsamında okurla bir araya geldi. Esenler Belediyesi tarafından geçtiğimiz sezon sanatseverlerin ilgisine sunulan yapay zeka destekli “Evliya Çelebi’nin Gözünden İstanbul Esnafı Sergisi ile “Bir Hayalin Kurgusu-Saatleri Ayarlama Enstitüsü” sergileri de fuardaki yerini aldı.

Müzik kültürü konuşulacak

Fuarda Esenler Belediyesi tarafından yayın hayatına kazandırılan “Müzik İstanbul” eserindeki makalelerin ve şehrin müzik kültürünün masaya yatırılacağı panel düzenlenecek. Yarın gerçekleşecek panele eserdeki makalelileri kaleme alan Prof. Dr. Okan Murat Öztürk, Prof. Dr. Uğur Zeynep Güven Çetin, Hüseyin Irmak konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise “Müzik İstanbul” eserini hazırlayan ses ve tambur sanatçısı Hakan Dedeler üstlenecek.