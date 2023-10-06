Esenler'de 'Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu' başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “2023-2024 Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu” yapılan açılış programı ile başladı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat sezonları çerçevesinde “2023-2024 Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu”, Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da yapılan açılış programı ile başladı. Esenler Belediyesi tarafından Türk astronom, dil bilimci ve matematikçi Ali Kuşçu’ya atfedilen yeni sezonun açılış programına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte pek çok davetli katıldı.

Programda, kokteyl ve akşam yemeği servislerinden sonra Kur’an-ı Kerim okundu. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ve Ali Kuşçu hakkındaki film gösteriminin ardından sahneye çıkan kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir eserlerini icra ederek müzik performansı sergiledi.

“Biz bir taraftan iz bırakmak istiyoruz, izi bırakılanların izini sürmek istiyoruz”

Etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Kültür bizim hayatımızın bir parçası. Aslında bazen ihmal ettiğimiz fakat ihmal ettikten sonra ortaya çıkan tablolara baktığımızda niçin ihmal ettiğimizi sorguladığımız ve sorgulamamız gereken bir alan. Biz bu teşhisi ilk günden yaptık ve tedavisi için de bu şehrin baktığınızda ortaya çıkan bir kültürel dokusu var. Bu dokuyu bir taraftan toprağın tınısını bir taraftan içimizin tınısını ortaya çıkararak o kültür hazinesi ile şehrimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Biz bir taraftan iz bırakmak istiyoruz, izi bırakılanların izini sürmek istiyoruz. Nizamülmülk Kültür Sezonu, Süleyman Çelebi Kültür Sezonu, Evliya Çelebi Kültür Sezonu, bunların hepsi izi bırakılanların izini sürmek ama geride de iz bırakmak için aynı perspektifte yolumuza devam ediyoruz. 7’den 70’e herkes kendisine burada bulsun. Etkinliklerimiz devam edecek. Ali Kuşçu olunca bilim daha fazla olacak” dedi.