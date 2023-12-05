Esenler'de 'Dünyanın Vicdanı Kudüs' ve 'Çizgilerle Kudüs' sergisi

Esenler Belediyesi, Filistin’de uzun süredir devam eden katliama dikkat çekmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla etkinlikler düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde dün akşam “Dünyanın Vicdanı Kudüs” ve “Çizgilerle Kudüs” sergisi ile Filistin davasını konu alan “Büyük Gelen Palto” filminin gösterimi yapıldı.

Esenler Belediyesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kamuoyuna duyurmak ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Dün akşam Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla sanatçı Hasan Aycın’ın eserlerinden oluşan “Çizgilerle Kudüs” ve sanatçı Nurettin Boydak’ın “Dünyanın Vicdanı Kudüs” adlı sergileri sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh’ın Filistin davasını konu alan “Büyük Gelen Palto” adlı filminin gösterimi yapıldı. Gösterimi yapılan sergiye ve filme vatandaşların ilgisi ise yoğundu. Filmin sonunda ise yönetmen Nawras Abu Saleh, vatandaşların filme ilgili sorularını yanıtladı.

“Kudüs, Filisti’nin kalbidir”

“Dünyanın Vicdanı Kudüs” isimli sergisinin açılışında konuşan sanatçı Nurettin Boydak, “Esenler’de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’ndeyiz. Bu manada Başkan Tevfik Göksu Bey’e de ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederiz. Filistin coğrafyası zor zamanlardan geçiyor. Bu manada Gazze son birkaç ayda yaşadığımız olaylar neticesinde zulmü ve terörü hep birlikte yaşıyoruz. Tabi bu manada Kudüs, Filisti’nin kalbidir. Bir nebze Filistin’deki Müslümanlara destek ve onların yanında olmak adına ‘Dünyanın Vicdanı Kudüs’ konulu sergimizi bugün açmış olacağız. Tabi ‘Dünyanın Vicdanı Kudüs’ çünkü tüm dünya Filistin’in yanında tek yürek oldu ve vicdanını sergilemiş oldu. Hem dünyada yaşanan bu birliktelikle beraber aslında serginin adı da çıkmış oldu. Yaklaşık 4 senedir bölgeye zaman zaman gittik geldik. Bölgede uzun zaman kalma şansım çok olmadı ama sokaklarında, civar şehirlerinde ve Kudüs’te fotoğraf çalışmalarına başladık ve devam ettik. Burada Mescidi Aksa ve bölgesinde yaşayan insanların hayat hikayeleri, Mescidi Aksa’nın gölgesinde oynayan çocuklar ve bu bağlamda oradaki insanların yaşadığı sıkıntıları gösteren bir sergi olmuş oldu. Mescidi Aksa’yı birebir fotoğraflamak da güzel bir duygu” dedi.

“Bu filmi 13 yıl önce yazdım ama hala geçerli ve gösterilmeye devam ediyor”

Film gösteriminden önce konuşan Filistinli film yönetmeni Nawras Abu Saleh, “Bunu annem rüyasında görmüştü. ‘Büyük Gelen Palto’ giydiğimi görüyordu. Bu bizim toplumumuzda bir sorumluluk manasına gelir. Babam o zaman vefat etmişti. Ben mühendislik okuyordum. Sonrasında sinema bölümüne başladım. Senaryolar yazarken bu aklıma geldi. Filmi de bu sebeple ‘Büyük Gelen Palto’ olarak isimlendirdim. Filistin büyük bir sorumluluk ve bu filmi yaptık. Bu filmi 13 yıl önce yazdım ama hala geçerli ve gösterilmeye devam ediyor. Bu demek oluyor ki Filistin davası hala devam ediyor. Tabi şu andaki durumlarla alakalı da binlerce senaryo yazılabilir. Bununla alakalı kısa veya uzun filmler de yapılabilir. Hikayemizin devam etmesi ve bu artık durması için de bizim bu çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmemiz gerekiyor” dedi.