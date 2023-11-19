Esenler'de 'Filistin İçin Tek Yürek' programı düzenlendi

Esenler Belediyesi, İsrail’in Filistin’e saldırılarına tepki göstermek için “Filistin İçin Tek Yürek” programı düzenledi. Programın sonunda sahne alan sanatçıların albümleri ise açık arttırmayla satışa çıkarılırken, elde edilen gelirlerin Filistin’e bağışlanacağı öğrenildi.

Esenler Belediyesi, Müzik ve Sinema Yapımcıları Sanatçıları Dağıtımcıları Derneği (MÜYADER) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından “Filistin İçin Tek Yürek” adlı özel program düzenlendi. Yaklaşık 43 gündür devam eden İsrail’in Filistin’e saldırılarına tepki göstermek için düzenlenen program, saat 18.30’da Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Programda Filistin ile ilgili video gösterimi ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Grup Yürüyüş, Grup Sancaktar, Grup Genç, Dursun Ali Erzincanlı, Mustafa Demirci, Abdülbaki Kömür, Ahmet Mercan, Ali Oktay, Ahmet Turan Öztürk, Erol Çam, Taner Yüncüoğlu, Yusuf Goncagül ve Ömer Çelik sahne aldı. Filistin için yazılmış ezgi ve şiirlerin okunduğu programın sonunda sahne alan sanatçıların albümleri ise açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Programdan elde edilen gelirlerin Filistinli insanlara bağışlanacağı öğrenildi. Programa Esenlerli vatandaşların ilgisi ise yoğun oldu.

“Herkesin şahit olduğu, göz önünde cereyan eden bir soykırıma bizler de şahidiz”

Programda konuşan Müzisyen Abdulbaki Kömür, “Herkesin şahit olduğu, göz önünde cereyan eden bir soykırıma bizler de şahidiz. İslami hatta insani duyarlılığı olan sanatçılar olarak duyarsız kalmayalım, üç maymunu oynamayalım diye arkadaşlarla bir araya geldik. Sağ olsun Belediyemiz salon tahsis etti. İHH destek verdi. Biz de MÜYADER olarak böyle bir organizasyon yapmayı düşündük. Oradaki insanlar hayatlarını kaybederken, kanları ziyan olurken, çocuklar öldürülürken böyle bir program yapmamız ne kadar sadra şifa bilmiyorum ama en azından sessiz kalmadığımızı ilan etmek için böyle bir program tertip ettik. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. İştirak eden sanatçı arkadaşların imzalı albümleri var. O albümleri paket halinde açık artırmaya çıkaracağız. Bedeli de bağışlamayı düşünüyoruz” dedi.