Esenler'de 'İnsanlık İçin Ses Ver' seminerleri devam ediyor

Esenler Belediyesi, Filistin’de yaşanan saldırılara karşı gençleri bilinçlendirmek amacıyla “İnsanlık İçin Ses Ver” seminerlerine ev sahipliği yapıyor. Esenler’de bulunan liselerde gerçekleşen etkinlik çerçevesinde gençlerle bir araya gelen oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, “Gençlerle bu meseleyi tarihsel bağlamında ele aldık. Gençlerin bu konuda duyarlı olması çok önemli” dedi.

Esenler Belediyesi, İsrail’in Gazze katliamlarına dikkat çekmek ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek için “İnsanlık İçin Ses Ver” seminerleri düzenliyor. Esenler’deki tüm liselerde gerçekleşen seminerlerde Sinan Özyurt, Celaleddin Duran, Abdullah Yıldız, Emine Tuğba Demirci, Cavit Tatlı, Muhammed Hüseyin Mercan, Ali Nuri Türkoğlu, Erol Erdoğna, Musa Biçkioğlu, Yunus Çolak, Nalan Güven, Tülay Gökçimen, Peren Birsaygılı Mut, Saadet Akta, Tevfik Yazıcılar, Yavuz Baysan ve Mahmut Alrantisi gençlerle bir araya geldi. “İnsanlık İçin Ses Ver” seminer dizisi, Mahmut Alrantisi’nin konuşmacı olacağı programla sona erecek.

"Gençler çok hassas"

Gençleri konuyla ilgili olduğunu kaydeden Erol Erdoğan, “İsrail’in Gazze’de ortaya koyduğu soykırım çerçevesinde hem Filistin’i konuştuk hem de savaşların etkileri üzerinden gençlerimizle sohbet ettik. Ben gençlerimizi konuya ilgili gördüm, karşılıklı soru cevap şeklinde bir seminer icra ettik. İsrail’in özellikle gençlere, çocuklara karşı kullandığı orantısız güç ve soykırıma varan katliamlarının konusunda gençlerin çok hassas olduğunu gördüm. Hatta bazı gençlerimizin yetişkinlere nazaran daha bilgili olduklarını, konuyla ilgili malumata sahip olduklarını gördüm. Sanırım burada dijital mecralar üzerinden süreci takip etmelerinin etkili olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla gençlerin küresel konulara, insani konulara duyarlı olduklarını ben Esenler’de bir kez daha görmüş oldum. Bu tarz etkinlikler devam etmeli. Çünkü bu aynı zamanda çocuklarımızın dünyada neler oluyor ve bundan sonra neler olabilir hususundaki perspektiflerini genişletiyor “ şeklinde konuştu.

"Sosyal medyaya maruz kalıyorlar"

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ise, “Esenler Belediyesi’nin Gazze’de yaşanan zulme karşı hassasiyet göstermesini çok önemli buluyorum. Esenler Belediyesi toplumsal duyarlılıklar konusunda çok yetkin bir belediye. Meseleye böyle bakıyorum, o yüzden bu çalışmaların devamını diliyorum. Gençler çok fazla sosyal medya uyaranlarına maruz kaldıkları için başta konuya kapalı gibilerdi. Meseleyi tarihsel süreciyle ele aldık. Bugüne kadar gelinen sürece adım adım nasıl gidildiğini öğrendiler. Dolayısıyla sunum sonunda her şeyin kendilerinde başlayıp bittiğini idrak ettiklerini gördüm. Bence işi ilk önce parçalarına ayırmak, parça parça anlatmak lazım. Tarihsel süreciyle beraber anlatmak lazım, çünkü bu işin giriş ve sonuç bölümü var. Baştan başlamak, kompozisyon mantığıyla ilerlemek lazım. Bende böyle yaklaşmaya gayret ediyorum. Böyle parçalara ayırdığımızda daha iyi anlıyorlar, sonra birleştirince kafalarında koca bir bütün oluşuyor. Hepsi seminerden memnun ayrıldı“ dedi.