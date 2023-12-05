Esenler'de 'Şehir ve Düşünce Akademisi'nde eğitimler başladı

Esenler Belediyesi, toplumun doğal afetlere karşı bilinçlenmesi ve farkındalık düzeylerinin artması amacıyla mimariden sosyolojiye, sağlıktan inovasyona kadar pek çok başlığın ele alındığı ‘Şehir ve Düşünce Akademisi’ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin şehir birikiminin ele alındığı akademi ile geleceğin şehir yöneticilerini yetiştirdiklerini kaydeden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler, şehircilik çalışmalarıyla model olmaya devam ediyor” dedi.

Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Şehir ve Düşünce Akademisi’, doğal afetlere karşı toplumsal bilincin sağlanması ve etkili önlemlerin alınması için eğitimlere başladı. 10 hafta sürecek akademide şehrin inovasyon, ekoloji, sağlık, mimari, sosyoloji ve kültür-sanat gibi alanlarla ilişkisi kapsamlı bir şekilde ele alınarak çözümler üretilecek. Şehrin teknik ve bilimsel birikimine katkı sunacak akademide, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun yanı sıra jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yazar Prof. Dr. Alev Erkilet, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve alanında uzman çok sayıda isim eğitimler verecek. Program sonunda katılımcılara İTÜ onaylı katılım sertifikası verilecek.

"Çözümler insan eliyle olmalı"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ortak akıl ile şehrin sorunlarına çözümler üreteceklerini kaydederek “TÜİK tarafından 2021 yılında açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’nin yüzde 93’ü kentlerde yaşıyor. Dolayısıyla şehirde meydana gelen herhangi bir olay, bir iyileştirme çok sayıda insanın hayatını etkiliyor. Günümüzde şehirler gittikçe kalabalıklaşıyor ve sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunlar insan eliyle oluştuğu için çözümleri de insan eliyle olmalı düşüncesinden hareketle bizler de bu sorunlar üzerine kafa yoruyoruz. Bu anlamda Esenlerimize kazandırdığımız Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi, akademisyenlerin ve uygulamacıların bir araya gelip beraber çalıştıkları istisnai bir yer. Merkezimiz bu anlamda Türkiye’de bir ilk” ifadelerini kullandı.

"Bilgi ve tecrübeleriyle şehre değer katacaklar"

Göksu, akademi ile geleceğin şehir yöneticilerini yetiştireceklerini belirterek “Bu çok önemsememiz gereken bir mesele. Akademide salt akademik ya da salt pratik bir yaklaşımla değil ortak akıl çerçevesinde hareket edeceğiz. Dokuz başlık altında şehrin sorunlarına çözüm üreteceğiz. Türkiye’nin şehir birikimi burada katılımcılara aktaracağız. Akademiye katılanlar bu şehrin geleceğinde söz söyleme hakkına sahip olacaklar. Buradan edindikleri bilgi ve tecrübelerle Esenler’e değer katacaklar. Akademimizde eğitim verecek hocalarımızın hepsi çok kıymetli. Bu çalışmada bizimle birlikte oldukları için her birine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Bilimsel altyapıyı oluşturduk"

Göksu, kentsel dönüşümde Esenler’in örnek bir çalışmaya imza attığını söyleyerek bugüne dek 60 bin konutun yıkılarak yeniden yapıldığının altını çizdi. Göksu, İstanbul’un deprem riskine de değinerek “İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşüm ciddi bir iş. Yapıları yıktık ve yenisini yaptık diyeceğimiz bir çalışma değil. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla bir taraftan yapı stokunu yeniliyor, bir taraftan şehrin donatı imkânlarını artırıyoruz. Öbür taraftan vatandaşlarımız için konforlu bir yaşam oluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm hukuki, siyasi, toplumsal ve iklim gibi çeşitli parametrelerden etkileniyor. Bizler tüm bunları göz önüne alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçleri en az hasarla geçirmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bilimsel altyapıyı da oluşturduk. Bu anlamda Esenler yine rol model olacak çalışmalara imza atıyor. Halkımızla aramızda sarsılmaz bir güven duygusu var. Konutlarımıza taşınan insanlarla görüştüğümüzde değindikleri en önemli husus, güvenlik anlamında duydukları memnuniyet oluyor” şeklinde konuştu.