Esenler'de 'Tesbihat' sergisi kapılarını açtı

Esenler Belediyesi, karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür’ün, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hadislerinden ilham alarak hazırladığı "Tesbihat" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Manevi atmosferi ve etkileyici görsel diliyle 100’ü aşkın karikatürün yer aldığı sergi, 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Esenler Belediyesi, Peygamber Efendimizin Hadis-i şeriflerinden ilhamla hazırlanan "Tesbihat" adlı karikatür sergisini sanatseverlerin ilgisine sundu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açan sergi, karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür’ün özgün çizgileriyle ziyaretçileri hem düşündüren hem de ruhen dinginleştiren bir atmosfer sunuyor. Sabır, merhamet, adalet, güven ve vefa gibi temel değerleri karikatür çizgileriyle anlatan serginin açılış törenine; Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Ahmet Bilal Kıymaz, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, karikatür sanatçısı Abdülbaki Kömür, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) eğitmenleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

"Peygamberimiz sığınacağımız bir rehber"

Açılışta konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Millet olarak tarih boyunca zulmün karşısında, mazlumun ise yanında duran bir duruşa sahip olduk. Din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin merhamet gösteren bir peygamberin ümmeti olmak büyük bir şeref" dedi. Göksu, Hz. Muhammed’in insanlığın yokluk ve yoksulluğunda sığınacağı bir rehber olduğunu da vurgulayarak, "Onun ümmeti olmaktan iftihar ediyor, Cenab-ı Hakk’a hamd ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sanatçı Abdülbaki Kömür’ü uzun yıllardır tanıdığını söyleyen Göksu, onun çok yönlü yetenekleriyle Esenler’in kültür-sanat hayatına değer kattığını ifade ederek teşekkür etti.

"Hadisleri karikatürle yorumladım"

Serginin fikir aşamasında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu’nun önemli bir rolü olduğunu belirten karikatürist Abdülbaki Kömür, dünyanın farklı yerlerinde Peygamber Efendimizi hedef alan karikatürlere karşı böyle bir çalışmaya imza attığını dile getirerek "Batı’da incitici karikatürler çizildiğinde biz sadece tepki verdik. ‘Biz neden kendi peygamberimizi çizgiyle anlatmayalım?’ diye düşündük. Bu süreçte yüzlerce hadis inceledim ve onları karikatürle yorumlamaya başladım" dedi. Hadisleri çizerken kendi iç dünyasının da zenginleştiğini vurgulayan Kömür, "Okuyup geçmiyorum; ‘bunu nasıl çizerim?’ diye düşünerek çalışıyorum. Onu tanıdıkça hayranlığım daha da arttı. Kimseye faydası olmasa bile bana çok şey kattı" diye konuştu. Sergi alanının tesbih tanelerini andıran bir düzenleme ile hazırlandığını belirten Kömür, emeği geçenlere teşekkür etti.