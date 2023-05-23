Esenler'de 'Türk Mutfağında İsraf' paneli

Esenler Belediyesi, Türk mutfağındaki israfa anlamlı bir programla dikkati çekti. “Atıksız Hayat-Atıksız Mutfak” projesi çerçevesinde ‘Türk Mutfağı Haftası’na özel olarak düzenlenen “Türk Mutfağında İsraf” konulu panele vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Esenler Belediyesi tarafından "Atıksız Hayat - Atıksız Mutfak" projesi çerçevesinde düzenlenen panel ile katılımcılara Türk Mutfağında İsraf konusu anlatıldı. Düzenlenen panele vatandaşların ilgisi yoğun olurken program bitiminde katılımcılara Hatay Mutfağına özgü yöresel yemekler ikram edildi.

"Türk mutfağı lezzetli ve özel bir mutfak sahip çıkmamız gerekir”

Düzenlenen panel ile ilgili konuşan Dr. Esat Özata, "Çok önemli bir hafta içerisindeyiz Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Mutfağı Haftası kutlanıyor. Ev hanımlarımızı ve vatandaşlarımızı bilinçlendirerek sıfır atık mantığı ile beraber evlerimizde doğru malzeme kullanımı konusunda çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu tür hareketlerimiz devam edecek ve bilinç düzeyini olabildiğince arttırmaya çalışacağız. Çok bereketli topraklara sahibiz ama sınırsızca harcayamayız doğru alışveriş yapılmasını sağlayarak halkımızı bilinçlendirmek en büyük temel hedefimiz. Türk mutfağı lezzetli ve özel bir mutfak sahip çıkmamız gerekir” şeklinde konuştu.

"Çok küçük önlemler ve küçük aksiyonlar alarak, israfı önleyebiliriz”

Berat İnci ise, "Atıksız Mutfak konu başlığında yapılan çalışmada bizlerde yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Toplumsal olarak en önemsediğimiz konulardan birisi gıda atığı ve finansal olarak cebimizden ciddi harcamalar yapıyoruz. Çok küçük önlemler ve küçük aksiyonlar alarak bunları önleyebiliriz aslında” ifadelerini kullandı.