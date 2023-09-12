Esenler'de 3. kez hırsızların hedefi olan araçtan 25 bin liralık soygun kamerada

Esenler’de içinde yapı malzemesi olan araç, üçüncü kez hırsızların hedefi oldu. Araçtan 25 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlar, mahalledeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Menderes Mahallesi 384. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen hırsızlar içinde yapı malzemesi bulunan ticari aracı gözlerine kestirdi. Daha önce de 2 kez soyulan aracın arkasındaki camı kıran hırsızlar, içerdeki malzemeleri kendi araçlarına koydu. Bunla yetinmeyen hırsızlar uzanamadıkları malzemeler için aracın arka kapısını kırmaya çalıştı. Rahat bir tavırla yapı malzemesini araçlarına yükleyen hırsızlar, bir sürücünün geldiği görünce tedirgin oldu. Yakalanma korkusuyla araçlarına binen hırsızlar, kimsenin gelmediğini fark ettikten sonra inip hırsızlık yapmaya devam etti. Yan taraftan geçen motosikletliye aldırış etmeyen hırsızlıklar, gelenleri görünce araçlarına binip hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayı anbean bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hırsızları kaydeden vatandaş polisi de aramayı ihmal etmedi.

“El emeğim gitti”

25 bin liralık zararı olduğunu belirten Sadettin Ortataş, “Başıma üçüncü kez geliyor bu olay. Komşum görmüş olayı. Daha önceki iki tanesinden bahsetmemiştim. Görüntü olmadığı için polise bile gitmemiştik. Hırsızlar, cumartesiyi pazara bağlayan gece sabaha karşı geliyorlar. Çok rahat bir şekilde aracımı darp edip içindeki tüm el aletlerimi, matkabımı, kablolarımı, müşterime ait malzemeleri komple alıp gitti. Tüm takımlarım, el aletlerim gitmiş vaziyetteyim. Mağdur durumdayım 25 bin lira masrafım var ama nasıl karşılayacağım bilmiyorum. Bunları borç olarak alıp borç olarak koyacağım. Çünkü çalışmak zorundayım. El emeğim gitti ”dedi.