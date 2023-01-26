Esenler'de 3. Öykü günleri başladı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Esenler Öykü Günleri seyircisiyle buluşuyor. Yol temalı eserleriyle hafızalarda yer edinen Mustafa Kutlu’nun onur konuğu olduğu Öykü Günleri 3 gün sürecek.

Esenler Belediyesi Evliya Çelebi Kültür Sezonu’nda yol temasıyla düzenlediği Esenler Öykü Günleri’nin bu yıl 3’üncüsüne ev sahipliği yapıyor. 26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek programın onur konuğu ise yazar Mustafa Kutlu oldu. Programa katılan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, yazar Mustafa Kutlu’ya ödülünü takdim etti. Açılış programında Şehri Adımlayan Hikayeler Öykü Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Ödüle hak kazanan yarışmacılara hediye çeki verildi.

“Katılımlar sizinle anlamlı”

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, anlamlı bir günde buluştuklarını ifade ederek, “Üç gün sürecek güzel bir programın açılışındayız ayrıca geçtiğimiz aylarda Şehri Adımlayan Öyküler yarışmasının ödül törenini yapacağız aynı anda iki programı icra etmiş olacağız. Katılımlarınızdan dolayı çünkü siz katılmazsanız bunların pek bir anlamı olmayacak hepinize çok teşekkür ederim. Esenler’deki bu güzel programlardaki katılımı bundan sonraki programlarda da bekliyorum, saygılar sunuyorum” dedi.

“Yolda olmak bereketli bir şeydir”

Yazar Mustafa Kutlu, yolda olmanın önemine vurgu yaparak “Benim için yol buradaki tüm cemaat için sıratı müstakimdir bunun dışında bir yol tanımıyorum. Bizi hakikate götürecek bu yolda ne yapıyoruz acaba, neler yazıyoruz; yazdıklarımız bizi oraya götürüyor mu bunlar çok konuşulacak şeyler. Ama yolda olmak hareket halinde olmak demektir; bu da çok bereketli bir şeydir dolayısıyla yol hikayeleri bereketli hikayeler. Benim Trende Bir Keman diye bir kitabım var, ben eski trenleri çok seven birisiyim onlarla büyüyüp gittim geldim, kitapta keman çalan bir kahraman var öyle geçiniyor güzel bir yol hikayesidir sinemacı biri olsa da çıkıp onu çekse harika bir film olur gibi geliyor. Kar Üstüne Kan Damlar diye bir hikaye var, Hacca Gidebilmek diye bir yol hikayesi var; gidişinden ziyade dönüşünü anlatıyor. Ben bir takım yol hikayeleri yazdım, teşekkür ederim ” ifadelerini kullandı.

Üç gün boyunca akademisyenler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla 7 oturum, konser, tiyatro, sinema gösterimlerinin yapılacağı programa Mustafa Kutlu’nun eserleri takdim edilecek.