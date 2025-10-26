Esenler'de 500 flütçü rekor için aynı anda çaldı

Türkiye’nin en kalabalık flüt topluluğu rekorunu kırmak üzere ülkenin dört bir yanından flütçüler, Esenler’de bir araya geldi. Aynı anda sahneye çıkan farklı yaş gruplarından flütçüler, "Aynı anda en fazla flüt çalan topluluk" rekorunu kırmak için performans sergiledi.

Esenler Belediyesi, Marmara Flüt Orkestrası’nın (MFO) kuruluşunun 10. yılına özel olarak Türkiye’nin en kalabalık flüt topluluğu rekorunu kırmak üzere ülkenin dört bir yanından gelen flütçüleri bir araya getirdi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı rekor denemesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Açıkhava Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Saat 15.00’te başlayan etkinlikte farklı yaş gruplarından flütçüler, aynı anda sahneye çıkarak "Aynı anda en fazla flüt çalan topluluk" rekorunu kırmak için performans sergiledi.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, "Cumhuriyetimizin 102. yılında Türkiye’mizin ve İstanbul’un çok farklı yerlerinden gelen flüt sanatçılarıyla bir rekor denemesi yaptık. Biz başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu burada bir konserle taçlandırmış olduk. Burada özellikle Profesör Doktor Ece Kartal hocama çok teşekkür etmek istiyorum, Marmara Üniversitesi flüt orkestrası dekanı. Bu akşam da bir konserimiz olacak yine Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü münasebetiyle. Güzel bir gündü, güzel güneşli havada güzel katılımcıların keyif aldığı, sanatçılarımızın keyifle icra ettiği bir açık alan konseri oldu. Çok mutlu olduk" dedi.

Rekor denemesi sonrası konuşan Prof. Dr. Ece Emine Karşal, Marmara Flüt Orkestrası’nın 10 yıllık süreçte büyük bir aileye dönüştüğünü belirterek, "10 sene önce Marmara Flüt Orkestrası kuruldu. Flüt orkestramızın 10. yılını kutluyoruz. Marmara Flüt Orkestrası, Türkiye’de flütün bütün türlerini barındıran tek orkestra, ilk orkestra olma özelliğini taşıyor ve 10. yılımızda özel bir proje yapmak istedik. Biz aslında gerçekten bu kadar büyük bir katılım olacağını düşünmemiştik ilk projede. Fakat bugün öyle bir noktaya geldik ki Türkiye’nin dört bir tarafından, Diyarbakır’dan Mersin’e, Mersin’den Tekirdağ’a, Tekirdağ’dan İzmir, Manisa’ya kadar şu anda gördüğünüz toplulukta Türkiye’nin dört bir tarafından bir sürü flütçü vardı. Çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Umarım hepsi çok güzel anılarla dönerler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. O kadar mutluyum ki böyle bir grubu bir araya getirdiğim için. Müzik eğitiminin ne kadar önemli olduğunu, sanatın ne kadar önemli olduğunu ve sanatla Türkiye’nin dört bir yanından bambaşka seviyelerde, bambaşka kişilerin nasıl bu kadar güzel birleştirildiğini böylece görmüş olduk" diye konuştu.

Etkinlikte flüt çalan Yaren Koçak, "Ben Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Konservatuar Bölümü’ndeyim. Branşım flüt. Sosyal medyadan görmüştüm. Kendi enstrüman hocam da yönlendirdi. Burada olmak çok güzel bir duyguydu. Buradaki atmosferi yaşamak ve Ece hocamızla tanışmak çok güzel bir duyguydu" şeklinde konuştu.

Etkinliğin çocuk katılımcılarından Pelin Öner ise, "Flüt öğrencisiyim Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde. Öğretmenlerimden, sosyal medyadan ve çevremden öğrendim. Çok güzeldi. Dünya üzerinde belki de rekora imza attığımızı düşünüyorum. Bütün yetişkinler, çocuklar, flüde yeni başlayan ya da uzun süredir çalan insanlar burada bir arada güzel eserler seslendirdi 29 Ekim için. Çok mutluyum, güzel geçtiğini düşünüyorum" dedi.