Esenler'de akademi öğrencileri film setini ziyaret etti

Esenler Sinema Akademisi öğrencileri, çekimleri devam eden “Gün Çiçeği” isimli uzun metraj filminin setinde üç gün geçirerek çekimleri yakından izlediler. Yönetmen Bekir Bülbül ve çekim ekibinin tecrübelerini dinleme şansı bulan öğrenciler filmin bazı sahnelerinde figüran olarak yer aldı.

Esenler Sinema Akademisi, 6. yılında eğitimlere yoğun biçimde devam ediyor. Yönetmenlik, senaryo, kurgu ve sinema tarihi ve eleştirmenliği alanlarında dört derste eğitim gören öğrenciler, pratik yoğunluklu eğitimlerle bu alanda ilk deneyimlerini de kazanma şansı buluyor. Akademi kapsamında her yıl gerçekleştirilen etkinliklere bu yıl set ziyaretleri de eklendi. Ziyaretlerin ilki, yönetmen Bekir Bülbül’ün üçüncü uzun metrajlı filmi ‘Gün Çiçeği’nin setine yapıldı.

Uzun metraj filmde yer aldılar

Akademi öğrencileri, üç gün boyunca misafir oldukları filmin setinde gün boyu devam eden çekimleri yakından izleme şansı buldu. Filmin yönetmeni Bekir Bülbül, görüntü yönetmeni Kürşat Üresin ve sanat yönetmeni Natali Yeres’den tecrübelerini dinleyen öğrenciler, filmin bazı sahnelerinde figüran olarak yer aldı. Çekimleri büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler, zaman zaman set ekibinden çekimlerle ilgili anlık bilgiler de aldı.

Çok önemli bir deneyim

Uzun metraj bir filmin setinde bulunmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen akademi öğrencileri, set ekibiyle çekim heyecanını paylaşmanın da kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti Öğrenciler, filmin pek çok aşamasını yerinde izlediklerini belirterek setteki gözlem ve deneyimlerinin derslerde aldıkları teorik bilgileri pekiştirdiğini söyledi. Öğrenciler yönetmen ve set ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.

Ustalar gençlerle buluşuyor

Akademi çerçevesinde bu yıl da gerçekleştirilecek Ustalık Sınıfı’nda Türk sinema sektörünün usta isimleri genç sinemaseverlerle bir araya gelecek. Yönetmen Derviş Zaim, usta oyuncu Perihan Savaş, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve yapımcı Cemil Yavuz, öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak.

Kendi filmlerini çekecekler

Gençleri 6. yılında sinema heyecanıyla buluşturmaya devam eden Esenler Sinema Akademisi’nde, dört dalda eğitim veriliyor. Yönetmen Ahmet Toklu, senarist Hilal Çelenk, kurgu yönetmeni Özgür Kılıç ve sinema eleştirmeni Suat Köçer’in eğitim verdiği akademiden mezun olacak öğrenciler, senaryosunu yazdıkları kısa filmleri yine akademiden arkadaşlarıyla çekecek. Tüm aşamalarında akademi öğrencilerinin yer aldığı filmler düzenlenecek bir gala gecesinde seyirciyle buluşacak.