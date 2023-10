Esenler'de Ali Kuşçu Kültür Sanat sezonu açılıyor

TAKİP ET

Esenler Belediyesi kültür-sanat sezonlarını tarihi bir kişiliğe atfetme geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Esenler’de 2023-2024 Kültür-Sanat Sezonu, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Ayasofya Medresesi’ne müderris olarak tayin edilen Türk astronom, dil bilimci ve matematikçi Ali Kuşçu’ya ithaf edildi.

Kültür - sanat sezonlarını tarihi bir kişiliğe ithaf etme geleneğini devam ettiren Esenler Belediyesi, yeni dönemi doğumunun 620. yılında Türk astronom, dil bilimci ve matematikçi Ali Kuşçu’ya atfediyor. Birbirinden zengin ve özel içeriklere sahip etkinliklerin gerçekleşeceği yeni sezonda Esenler, yine adından söz ettirecek çalışmalara imza atacak. Esenler’de bu yıl da sezona özel pek çok etkinlikle her yaştan vatandaş, kültür sanatın farklı renkleriyle tanışma fırsatı yakalayacak. Esenler’de 2023-2024 kültür sanat sezonu, ömrünü ilme adamış ve bilim dünyasında ses getiren buluşlara imza atmış Ali Kuşçu’nun izinde gerçekleşecek. Fizikçi, filozof ve kelam alimi Ali Kuşçu’nun her bir vasfının ayrı ayrı projelerle ele alınacağı yeni sezona birbirinden değerli isimler katkı sunacak. Esenler’de bu sezon, her yaştan vatandaş kültür sanatın yanı sıra bilim dünyasıyla tanışarak keşfetmenin tadına varacak. Ali Kuşçu’nun tüm yönleriyle ele alınacağı yeni sezonun startı, 5 Ekim Perşembe saat 19.30’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da düzenlenecek açılış programıyla verilecek. Programda kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, icra edeceği eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

İslam düşüncesine ışık tutulacak

Fikir, sanat ve bilim dünyamıza yön veren şahsiyetleri, toplumun her kesimine tanıtma misyonuyla hareket eden Esenler Belediyesi bu yıl “İslam Düşüncesinin Seyri” adlı seminer dizisine ev sahipliği yapacak. İslam düşüncesinin serüvenine ve kültür dünyamızın derinliklerine ışık tutacak seminer programı ile 200’ü aşkın araştırmacının katkısıyla 6 cilt olarak okurla buluşan “İslam Düşünce Atlası” çok yönlü olarak ele alınacak. Yeni sezonda festivaller, söyleşiler, sergiler, konserler, fuarlar, anma programları, yarışmalar, seminerler, eğitimler tiyatrolar, film gösterimleri, sezona özel kültür turları ve daha pek çok özgün projeyle Esenler yine farkını ortaya koyacak.

Sezona özel sürpriz projeler

Esenler Belediyesi’nin yayın organı Şehir Ekranı TV’de de sezona özel içerikler meraklılarıyla buluşacak. Kanalda Ali Kuşçu’nun bilim dünyasına olan katkıları 13 bölümlük programla ele alınacak. Miniklerin severek takip ettiği Şehir ve Çocuk Kanalı’nda da yine Ali Kuşçu ve bilim ile ilgili eğitici içeriklere yer verilecek. Esenler’de çok sayıda kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde sezonun ruhunu yansıtan çalışmalara yer verilecek. Uzay ve gök bilimi ile ilgili sürpriz projeler de bu sezon meraklılarıyla buluşacak.