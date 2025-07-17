Esenler'de araçtan havaya ateş açtılar

Esenler’de seyir halindeki bir araçtan havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 16 Temmuz günü Esenler’de seyir halinde olan bir araçtan havaya ateş açılmasıyla meydana geldi. O anların sosyal medyaya yansımasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Araçta bulunan şahısların havaya ateş ederek ilerledikleri belirlendi. Önce aracın plakası ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen A.A., E.C., Y.İ.C., E.E.B. M.C.C., İ.A., A.C., isimli şüpheliler olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Sürücüye "araçların zorunlu bir neden olmadıkça trafiği yavaşlatmak", "saygısızca araç kullanmak" suçundan cezai işlem uygulandığı, ayrıca aracı trafikten men edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan da adli makamlara sevk edildi.