Esenler'de belediye temizlik personelinden Mete Gazoz performansı kamerada

Esenler Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Erkan Kuru, ders arasında spor salonunu temizlemek için alana geldiğinde ’ilk kez’ yaptığı ok atışında hedefi 12’den vurdu. Temizlik görevlisinin o anları salonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenler Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik görevlisi Erkan Kuru, her zaman olduğu gibi ders arasında 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde bulunan spor salonunu temizlemek için alana girdi. Temizlik aracı ile salonda kısa bir tur atan Kuru, köşede duran okları görünce oraya doğru yöneldi. ’İlk atışı’nda hedefi 12’den vurdu. Atış sırasında ise salona giren bir başka çalışan ise, Erkan Kuru’nun atışlarında sergilediği başarıya şaşkınlıkla şahitlik ederken, o anları cep telefonu ile kayda alarak ölümsüzleştirdi. O anlar ise spor salonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

“Oku elime alıp 12’den vurdum”

Atışı yapmadan önce aklına Mete Gazoz’un geldiğini ve ondan ilham alarak atışı gerçekleştirdiğin, ifade eden Erkan Kuru, “yaklaşık 5 aydır burada çalışıyorum. Temizlik personeliyim. Ders arasında burada temizlik yapıyordum. O esnada buranın da boş olduğunu görünce oku elime alıp 12’den vurdum. Mete Gazoz’u takip edip videolarını da izliyordum zaten. Ondan bir ilham alarak atışı gerçekleştirmiş oldum” dedi.

“Atışın ardından duygularım kabardı”

Atışı gerçekleştirdikten sonra hedefi tam ortasından vurduğunu ve bundan dolayı duygularının kabardığını dile getiren Kuru, “kendime bir güven geldi. O esnada okları attım. 12’den de vurdum. Bunu devam ettirmeye çalışacağım. Burada ki kursa da yazılmak istiyorum. İnanarak ve içimden gelerek attım o atışı. Mete Gazoz’u buradan tebrik ediyorum. Allah daima yolunu açık etsin . Başarısına çok sevindim. Türkiye’nin gururu oldu. Bende çok seviyordum zaten kendisini. Onun gibi gençler yeteneklerini gelsinler burada sergilesinler. Ben daha önce bu sporu yapmadım ama, bir heves var içimde. Atışın ardından da duygularım kabardı” ifadelerini kullandı.