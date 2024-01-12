Esenler'de Bilim Teknik sohbetleri başladı

Esenler Belediyesi tarafından Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak düzenlenen Bilim Teknik Sohbetleri başladı. TEKDER (Teknik Elemanlar Derneği) iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Teknik Sohbetlerinin ilk programında THY Teknik Genel Müdürü Mikail Akbulut, uçak bakım süreçlerini ve bu alandaki istihdam imkanlarını ele aldı.

Esenler Belediyesi’nin Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak hayata geçirdiği Bilim Teknik Sohbetleri seminerleri, ilk programında THY Teknik Genel Müdürü Mikail Akbulut’u ağırladı. Akbulut, programda uçak bakım süreçlerini teknik bir bakış açısıyla ele alırken bu alandaki istihdam imkanlarına da ışık tuttu. Gençlerin hayli ilgi gösterdiği programda Akbulut, soruları da yanıtladı.

Herkesin merak sardığı bir alan

Havacılığın çok geniş bir endüstri olduğuna dikkat çeken Akbulut, “Havacılık ve uzay sanayi deyince akla sadece şu an sunumunu yapacağımız sivil havacılık gelmiyor. Çok geniş bir alana hitap eden ve son zamanlarda TEKNOFEST gibi organizasyonlarla gençlerin ilgisini çeken bir sektör haline geldi. Dünyada da çok önemli noktalara geldi. Havacılık, günümüzde herkesin merak sardığı bir alan. Biz uzay sanayisini SpaceX ve uydu sistemlerini bir kenara bırakırsak havacılığı ikiye ayırabiliriz: Sivil havacılık ve askeri havacılık. Bizim bugün sunumunu gerçekleştireceğimiz konu da bu işin daha çok sivillere bakan tarafı” ifadelerini kullandı.

Sivil Havacılık uçakları artıyor

Tüm dünyada sivil havacılık alanında faaliyet gösteren 27 bin uçağın olduğunu kaydeden Akbulut, “10 sene sonraki gelecek projeksiyon bu sayının tüm dünyada 36 bine çıkması yönünde. Nüfusun artmasıyla sivil havacılık alanında uçaklar da artıyor. Hindistan’da 626 tane uçak varken bu rakam 1450’ye çıktı. Yıllık yüzde 5 ile 8 gibi büyüme gerçekleşiyor. Ama Batı Avrupa’da yıllık yüzde 1, yüzde 1,5 bandında artıyor. Uçakların çoğu ABD kıtası ve Batı Avrupa’da. Dolayısıyla bunlara hizmet eden kuruluşlar da daha çok Batı Avrupa ülkeleri olarak düşünülebilir. Bunun arasında irili ufaklı şirketler yer alıyor” dedi.

Havacılık kadar çok denetlenen başka sektör yok

“Havacılıkta kurallar kanla yazılır” sözünü hatırlatarak konuşmasına devam eden Akbulut, şunları kaydetti:

“İlk uçaklar üretildiğinde o zamanki sistemler daha mekanikti. Bu zaman diliminde daha çok uçakların kendi yapısından kaynaklanan hatalar vardı. Zamanla teknoloji geliştikçe elektronik cihazların kullanıldığı ve içinde bu cihazların yönlendirmesini yapabilecek bazı yapay zekâların da kullanıldığı bir döneme geldik. Yani teknolojiyle birlikte teknolojik üretim hatalarının daha da azaldığını görüyoruz. Ama bu zamana hatalarla gelinmiş ve belli başlı kurallar manzumesi olmuş. Dünyada havacılık kadar otoriteler tarafından çok sıkı denetlenen ve kuralları kaideleri sıkı olan başka bir sektör bulamazsınız. Uçağın üretim safhasından bakımının yapıldığı tüm anlara kadar bütün süreçlerde kimse kendi kafasına göre uçak bakımı gerçekleştiremez. Her şey kitabi, nizami ve kurallara uygun olmak zorundadır.”