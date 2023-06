Esenler'de bin çocukla 'Geleneksel Sünnet Şöleni' etkinliği düzenlendi

Esenler’de her yıl düzenlenen ücretsiz sünnet organizasyonu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Esenler Belediyesi tarafından 13 yıldır düzenlenen "Geleneksel Sünnet Şöleni" etkinliği, Esenler Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşti. Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda ekonomik durumu yetersiz, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının ücretsiz şekilde sünnet edilmesi sağlanıyor. Etkinliğe vatandaşların katılımı yoğun olurken program Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun katılımı ile başladı. Çocuklara sünnet kıyafetlerini veren Göksu, organizasyonda kirvelik yapacaklara ise plaket takdim etti. Organizasyon kapsamında 1000 çocuk, Belediye tarafından anlaşmalı hastanelere giderek 1 ay içinde sünnet olacak.

Etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Her birimiz çocuklarımızın mürüvvetini görmek konusunda heyecan duyarız. Her birimiz çocuklarımızın mürüvvetiyle ne kadar heyecanlanırsak ve ne kadar yorulursak kendimiz o kadar mutlu atfederiz. Çünkü Cenabı Hakk’ın insana vermiş olduğu fıtratın sonucudur. Her insan kendi çocuğuna karşı özel bir duygu besler ve bu duygu onun uğruna hayatını ortaya koymak da dahil olmak üzere hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı önemli bir duygudur. İşte önemli duyguyu yaşatan bize evlat veren bize çocuk veren Cenab-ı hakk’a hepimiz hamd etmemiz lazım. Bir insan için hayatta en kutsal emanet olan ve hayatta uğruna her türlü fedakarlığı yapacağı bir emanet olan çocuklarımızın bugün anlamlı bir günündeyiz: Sünnet. Çocuklarımızın bir sünnetinde farklı bir duyguya kapılırız bir de evliliklerinde. Biz Esenler’de istiyoruz ki çocuklarımız o sağlıklı hijyenik ortamda sünnetlerini olsunlar ve geleceğe en güzel şekilde adım atarak başlasınlar" diye konuştu.

Kıyafet takdim edilen çocukların annelerinden Dilek Civan, "Sünnete geldik. Sahneye çıkacağız. Çok heyecanlıyım. Bize bu olanak sağlandığı için teşekkür ederim" dedi.