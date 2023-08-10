Esenler'de dünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladılar

Esenler’de iddiaya göre motosikletli 2 kişi, cumartesi günü dünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar evde bulunanların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce Eray Tayfun’un arkadaşlarıyla arası bozuldu. Cumartesi günü dünyaevine girecek olan Tayfun ile aralarında husumet bulunan eski arkadaşları arasında dün gündüz saatlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Tayfun’un 2 eski arkadaşı, motosikletle evinin önüne gelerek dehşet saçtı. Motosikletli kişiler tabancayla eve doğru ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

“O düğünü yaptırmayacağız size diyorlar”

Anne Edibe Tayfun, saldırganların oğlunun eski arkadaşları olduğunu ve kendilerine yakın zamanda gerçekleştirecekleri düğünü yaptırmayacaklarını söylediklerini iddia ederek, “Gündüz geldiler. İlk başta küfür ettiler, sonra gece saat 12 gibi geldiler 7 el ateş ettiler. İki tane kapıya sıktılar, bir tane duvara sıktılar. Küfür ede ede gittiler. Sonra biz polisi çağırdık. Hala onları arıyorlar ama bulamadılar. Bunu yapan tanıdık. Herkes onları tanıyor ama saklanmışlar. Oğlumun adı Eray Tayfun. Çok şükür bir şey olmadı. Ama biz bunlardan şikayetçiyiz. Oğlumun eski arkadaşları. Bizim şimdi düğünümüz olacak. O düğünü yaptırmayacağız size diyorlar. Cumartesi kına gecemiz var, ondan korkuyoruz” ifadelerini kullandı.