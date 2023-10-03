Esenler'de düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi tarafından Peygamber Efendimiz’in dünyaya teşrif ettiği Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen yarışmaların kazananları belli oldu. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Ezan Okuma, Din Kültürü ve Hz. Muhammed’in Hayatı Bilgisi, Naat-ı Şerif Okuma, Hz. Peygamber’e Mektup ve İlahi Okuma yarışmalarının kazananları, ödüllerini Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı’nın elinden aldı.

Esenler Belediyesi, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenler İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Mevlid-i Nebi Haftası’na özel bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Ezan Okuma, Din Kültürü ve Hz. Muhammed’in Hayatı Bilgisi, Naat-ı Şerif Okuma, Hz. Peygamber’e Mektup ve İlahi Okuma yarışmaları düzenlendi. Etkinlikte gençler Darülaceze’yi ziyaret ederek büyüklerin dualarını da aldı.

Yarışmanın kazananlarına Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen tören ile ödülleri verildi. Ödül törenine Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Müftüsü Osman Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Özçakıcı, “Yüce dinimiz İslam’ın tek gayesi Kuran-ı Kerim’in ışığında, barışın, hoşgörünün, iyiliğin, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu huzurlu bir toplum ve dünya düzeni inşa etmektir. Bu gayeye ulaşmanın yolu, alemlere rahmet olarak gönderilen barış dini İslam’ın elçisi sevgili Peygamber Efendimiz’in örnek hayatını, onun imanı ve istikamet anlayışını hayat felsefemiz olarak uygulamakla mümkün olacaktır. Yüce Allah’ın sevgisine hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin tek yolu kitabımız Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin yolundan gitmek ve bu bilinçle hareket etmektir” dedi.

Konuşmanın ardından Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı yarışmada derece alan gençlere ödüllerini verdi.